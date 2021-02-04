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Пять человек спасены при пожаре в квартире в Минске
Источник материала: ОНТ
Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире,
Пожар произошел 4 февраля ночью в квартире на четвертом этаже по улице Маяковского. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь и спасли пять человек.
Во время возгорания пострадало имущество в кухне. Причина пожара устанавливается.
ФОТО: БЕЛТА
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Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире, сообщили в Минском городском управлении МЧС. Пожар произошел 4 февраля ночью в квартире на...
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