Пять человек спасены при пожаре в квартире в Минске

Источник материала: ОНТ

Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Пожар произошел 4 февраля ночью в квартире на четвертом этаже по улице Маяковского. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь и спасли пять человек.

Во время возгорания пострадало имущество в кухне. Причина пожара устанавливается.

ФОТО: БЕЛТА

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