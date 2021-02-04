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Не менее полумиллиона квадратных метров жилья с электроотоплением построят в Беларуси в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Экологичность и технологичность в строительстве. В ближайшие 5 лет в Беларуси планируют построить не менее полумиллиона квадратных метров жилья с электроотоплением, сообщили в Министерстве архитектуры и строительства.
Дома, где для отопления и подогрева воды используется электричество, возведут во всех регионах. Исключением станут зоны действия тепловых электростанций и газифицированные районы с резервом мощности. За основу взяли опыт европейских стран, где почти треть домохозяйств пользуются электричеством для теплоснабжения. Это перспективное направление предпочтительно и с точки зрения экологии, которой в Беларуси уделяется особое внимание.
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Экологичность и технологичность в строительстве. В ближайшие 5 лет в Беларуси планируют построить не менее полумиллиона квадратных метров жилья с...
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