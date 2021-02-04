ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не менее полумиллиона квадратных метров жилья с электроотоплением построят в Беларуси в 2021 году

04.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Не менее полумиллиона квадратных метров жилья с электроотоплением построят в Беларуси в 2021 году

Экологичность и технологичность в строительстве. В ближайшие 5 лет в Беларуси планируют построить не менее полумиллиона квадратных метров жилья с электроотоплением, сообщили в Министерстве архитектуры и строительства.

Дома, где для отопления и подогрева воды используется электричество, возведут во всех регионах. Исключением станут зоны действия тепловых электростанций и газифицированные районы с резервом мощности. За основу взяли опыт европейских стран, где почти треть домохозяйств пользуются электричеством для теплоснабжения. Это перспективное направление предпочтительно и с точки зрения экологии, которой в Беларуси уделяется особое внимание. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экологичность и технологичность в строительстве. В ближайшие 5 лет в Беларуси планируют построить не менее полумиллиона квадратных метров жилья с...
 
Новости дня
Новости разные
 
И вновь «не учел погодные условия». Еще одна смертельная лобовая авария
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by