Белорусские товары успешно конкурируют на китайском рынке: растет товарооборот

Источник материала: ОНТ

Товарооборот с Китаем растёт, несмотря на пандемию и падение мировой торговли. Белорусские товары успешно конкурируют на китайском рынке.

Основным драйвером роста экспорта стали несырьевые позиции, в частности, сельскохозяйственная и пищевая продукция. Открытие рынка для белорусского молока, говядины, мяса птицы вызвало большой интерес у китайских покупателей. Хорошую динамику показывает и продукция деревообработки. Вместе с тем, сотрудничество в области высоких технологий остаётся главным в экономическом взаимодействии двух стран.

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