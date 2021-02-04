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Белорусские товары успешно конкурируют на китайском рынке: растет товарооборот

04.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские товары успешно конкурируют на китайском рынке: растет товарооборот

Товарооборот с Китаем растёт, несмотря на пандемию и падение мировой торговли. Белорусские товары успешно конкурируют на китайском рынке.

Основным драйвером роста экспорта стали несырьевые позиции, в частности, сельскохозяйственная и пищевая продукция. Открытие рынка для белорусского молока, говядины, мяса птицы вызвало большой интерес у китайских покупателей. Хорошую динамику показывает и продукция деревообработки. Вместе с тем, сотрудничество в области высоких технологий остаётся главным в экономическом взаимодействии двух стран.

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Товарооборот с Китаем растёт, несмотря на пандемию и падение мировой торговли. Белорусские товары успешно конкурируют на китайском рынке. Основным драйвером...
 
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