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Это очень опасно! Архивные фотографии, на которых свою работу делают очень смелые люди

04.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это очень опасно! Архивные фотографии, на которых свою работу делают очень смелые люди

Ежедневно подвергать себя опасности готов не каждый. Герои этих архивных фотографий сами выбрали не простой способ заработка. Вы только посмотрите на это!


Так вырезали изображения президентов на горе Рашмор в США


Электрики в Японии, 1952 год


Ныряльщик, 1915 год


Акробат на строительной балке


Акробатический дуэт


Маляры на мосту Бронкс-Уайтстоун 


Инженер-телефонист в Лондоне


Покраска Эйфелевой башни


Моряки (в левом углу) во время шторма


Прыжки в воду на лошадях

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Ежедневно подвергать себя опасности готов не каждый. Герои этих архивных фотографий сами выбрали не простой способ заработка. Вы только посмотрите на это! Так...
 
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