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Это очень опасно! Архивные фотографии, на которых свою работу делают очень смелые люди
Источник материала: ОНТ
Ежедневно подвергать себя опасности готов не каждый. Герои этих архивных фотографий сами выбрали не простой способ заработка. Вы только посмотрите на это!
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Ежедневно подвергать себя опасности готов не каждый. Герои этих архивных фотографий сами выбрали не простой способ заработка. Вы только посмотрите на это! Так...
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