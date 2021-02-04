Это очень опасно! Архивные фотографии, на которых свою работу делают очень смелые люди

Источник материала: ОНТ

Ежедневно подвергать себя опасности готов не каждый. Герои этих архивных фотографий сами выбрали не простой способ заработка. Вы только посмотрите на это!



Так вырезали изображения президентов на горе Рашмор в США



Электрики в Японии, 1952 год



Ныряльщик, 1915 год



Акробат на строительной балке



Акробатический дуэт



Маляры на мосту Бронкс-Уайтстоун



Инженер-телефонист в Лондоне



Покраска Эйфелевой башни



Моряки (в левом углу) во время шторма



Прыжки в воду на лошадях

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