Расследование. На ВНС будут все свои - в делегаты попал минский депутат, осуждённый за злоупотребление властью





Сергей Козлов во Дворце водного спорта / TUT.BY





Кроме того, Козлова, который до сих пор числится на сайте Мингорсовета депутатом по Академическому избирательному округу №48, на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Всё это за то, что подчинённые по его указанию брали на себя штрафы, которые Козлов получал за нарушения ПДД на служебной машине.





И всё-таки он попал в число делегатов Всебелорусского народного собрания. В распоряжении Еврорадио оказался список делегатов из числа депутатов Мингорсовета. Сергей Козлов в нём под 18-м номером.









Список делегатов на ВНС из числа депутатов Мингорсовета / Еврорадио

Обратите внимание: в графе “Должность, место работы” у Козлова — пусто.

55 из 57

В начале января многие СМИ, в том числе и Еврорадио, написали, что делегатами Всебелорусского народного собрания стали лишь 55 из 57 депутатов Мингорсовета. А те двое, кому не повезло увидеть собрание изнутри, это Ольга Тесакова и Павел Бочарников — именно те депутаты, которые занимаются организацией местного самоуправления, осудили насилие и даже пытались выйти из Мингорсовета.





Это была ошибка, за которую мы приносим свои извинения. На самом деле и Тесакова, и Бочарников попали в список делегатов ВНС. Из Мингорсовета туда взяли вообще всех. А то, что в списке не 57, а 55 человек, объясняется тем, что к настоящему моменту из 57 избранных депутатов заседают только 55.





В 2019 году Мингорсовет покинул главврач 12-й городской стоматологической поликлиники Владимир Кравчёнок, осуждённый по “делу медиков”. Его избирательный округ перешёл к коллеге — Евгению Святогору. А экс-председатель Мингорсовета Василий Панасюк, избранный по Матусевичскому округу №33, позже стал депутатом Палаты представителей. Его в Мингорсовете замещает Ирина Дрозд.









Депутаты, которые ведут по два округа / Еврорадио

То есть обычно депутатов, которые теряют кресло в Мингорсовете, убирают с его сайта. Но с Сергеем Козловым ничего подобного не произошло. Судя по сайту Мингорсовета, он, несмотря на судимость, по-прежнему является депутатом от Академического округа №48.









Страница Сергея Козлова на сайте Мингорисполкома / Еврорадио

Как такое возможно?

Может быть, Козлов-депутат и Козлов, осуждённый за злоупотребление властью, — два разных человека? Это вряд ли. Вот фрагмент определения Верховного суда, где заместитель генпрокурора (!) безуспешно пытался опротестовать приговор Козлова (в документе он указан как К.):









Определение Верховного суда / Еврорадио

Речь, безусловно, об одном и том же человеке.

попыталось разобраться в ситуации и столкнулось со странными вещами. Похоже, что в Мингорсовете никто не знает, осуждён Сергей Козлов или нет. Еврорадиов ситуации и столкнулось со странными вещами. Похоже, что в Мингорсовете никто не знает, осуждён Сергей Козлов или нет.





Записаться на приём к депутату невозможно. Номера, указанные на сайте Мингорсовета, не существуют. Но внизу указано, что вместо Козлова принимает нынешний председатель Мингорсовета Андрей Бугров. Уточняем в его приёмной, что, собственно говоря, случилось с Сергеем Сергеевичем.





— Я не могу ответить на этот вопрос. Можете помощнику позвонить, может быть, она вам как-то более подробно объяснит эту ситуацию, — отвечают в приёмной.





Иначе говоря, в приёмной Мингорсовета не в курсе (или делают вид), что один из 55 действующих (?) депутатов осуждён по уголовной статье.





Звоним помощнице Бугрова и простодушно интересуемся: может быть, Сергей Козлов в тюрьме?





— Кто вам это сказал? У нас такой информации нет, — отвечает она. И уходит от ответа на вопрос, почему вместо Козлова принимает Бугров.

Найти Сергея Козлова

О том, что происходит, проще всего было бы спросить у самого Сергея Козлова. Но найти его оказалось не так-то просто. Сергей Сергеевич, если вы читаете эти строки, — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Еврорадио!





А мы пока что поищем. В гимназии Минска №18, где, если верить сайту Мингорисполкома, в первый понедельник месяца граждане могли бы встретить депутата, нам не смогли ответить, когда он в последний раз проводил приём.





Ещё одно место приёма — СОК “Олимпийский”. Раньше Козлов работал там гендиректором, но теперь у спорткомплекса другой гендиректор. В его приёмной о том, как связаться с Козловым и где он сейчас, ничего не знают.





Нынешнее место работы Козлова в списке делегатов Всебелорусского народного собрания, как мы помним, не указано.

Выводы

Итак, в Мингорсовете делают вид, что Сергей Козлов до сих пор депутат. Несмотря на действующий приговор суда, его даже избирают делегатом на Всебелорусское народное собрание.





В то же время вместо него принимает другой депутат, а должность, которую он занимал на момент выборов, теперь занимает другой человек.





Выводы напрашиваются самые странные. Либо Сергей Козлов каким-то невообразимым образом после неудачного протеста в Верховном суде смог снять судимость и вернуться в депутатское кресло (но не до конца). Либо в Мингорсовете (да и не только там) по каким-то причинам на всё это предпочитают закрывать глаза. Ну осудили депутата — и осудили. Что такого. Бывает.



