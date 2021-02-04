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"Слили" соратники: что ждет бывшего главу Белгазпромбанка

04.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Похоже, главным виновником назначили Виктора Бабарико, хотя его основная вина состоит в том, что рискнул пойти на президентские выборы?

"Слили" соратники: что ждет бывшего главу Белгазпромбанка
4 февраля Верховный суд проведет предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка». В закрытом режиме, без Виктора Бабарико, но с участием остальных шести обвиняемых, с которыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве».

Уголовное дело по обвинению Виктора Бабарико в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 235, ч.3 ст. 430 УК; Алексея Задойко, Кирилла Бадея, Сергея Шабана, Дмитрия Кузьмича, Александра Ильясюка, Сергея Добролета в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 430 УК, Виктора Кобяка в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь.

Что это означает? Об этом в комментарии Беларускай праўдзе рассказал эксперт, который пожелал остаться неназванным.

- Досудебное соглашение шестерых обвиняемых по так называемому «уголовному делу Бабарико» означает, что претендента на президентский пост просто слили соратники.

Не стоит однозначно и безапелляционно осуждать шестерых обвиняемых: человек слаб, а в спецслужбах работают мастера своего дела. Спецслужбы применили традиционную тактику – разделить обвиняемых и найти внутри них противоречия. Мы видели примеры малодушия и со стороны Воскресенского, других фигурантов «политических дел».

Это означает, что шестеро обвиняемых сотрудничают со следствием, согласились признать свою вину в обмен на смягчение наказания. С большой вероятностью они получат ниже низшего предела, либо условные сроки, либо сроки с отсрочкой исполнения наказания. Понятно, что сидеть не хочется никому.

В такой ситуации, при наличии показаний шестерых обвиняемых и признании ими вины, при наличии других доказательств по делу, прежде всего данных бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов, нет никакого сомнения в том, что приговор будет обвинительным. Шестеро обвиняемых отделаются относительно мягким наказанием, а Виктор Бабарико получит на всю катушку, на него будет указано как на организатора и руководителя «преступного сообщества».

В этих условиях защита может выстраивать любую линию, приводить любые аргументы. Все аргументы будут признаны неприемлемыми для суда в связи с тем, что шестеро иных обвиняемых дают признательные показания и свидетельствуют против своего руководителя.

Главный риск подобного рода операций, которые носят двойственный характер: могут рассматриваться и как нормальная предпринимательская деятельность, и к преступная схема – заключается в том, что в них необходимо вовлекать и других людей: своих подчиненных, коллег и так далее. А в рамках уголовного дела коллеги очень быстро превращаются в соучастников, и здесь между ними начинается соревнование в поисках слабого звена. И это слабое звено рано или поздно найдется и начнет свидетельствовать. А правоохранительные органы всегда играют на противоречиях между участниками такого сообщества, и самый простой прием: зачем тебе сидеть за чужие грехи?

Классический прием: все против одного, самым главным виновником назначили Виктора Бабарико. А по большому счету, его вина состоит в том, что он рискнул пойти на выборы.
 
 
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Похоже, главным виновником назначили Виктора Бабарико, хотя его основная вина состоит в том, что рискнул пойти на президентские выборы?
 
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