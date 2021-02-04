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Юрист Офиса по правам людей с инвалидностью задержан на трое суток, руководитель задержан на трое суток

04.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске 3 января задержаны юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский и директор учреждения Сергей Дроздовский.


Сергей Дроздовский


После допроса в СК Олег Граблевский задержан на трое суток и отправлен на Окрестина. Он является подозреваемым по уголовному делу.

Сергей Дроздовский отправлен под домашний арест. Насколько известно, Офис помог нескольким людям, арестованным на протестах. Это сейчас квалифицируется как "финансирование экстремизма". Вторая версия наезда на Офис -- марши инвалидов, которые проходили летом и осенью. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 3 января задержаны юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский и директор учреждения Сергей Дроздовский.
 
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