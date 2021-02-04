Представлен хэтчбек DS 4 нового поколения

Источник материала: Tut.by

Отделение DS Automobiles, теперь входящее в состав недавно образованного концерна Stellantis, показало свою новинку — это вторая генерация «пятидверки» DS 4. Она составит компанию трем нынешним моделям марки — сейчас в гамме есть кроссоверы DS 3 Crossback и DS 7 Crossback и флагманский седан DS 9 .





Прежний DS 4 дебютировал в 2011 году, причем под маркой Citroen, а после обновления в 2015 году стал позиционироваться уже под самостоятельным брендом DS. В 2018 году в связи с ужесточением экологических норм и переходом на новый цикл измерения расхода топлива (WLTP) производство DS 4 было решено прекратить, но теперь готов хэтчбек следующего поколения.





Модернизированную модульную платформу EMP2 новый DS 4 делит с DS 7 Crossback и DS 9. Новинка стала длиннее (от носа до хвоста теперь насчитывается 4,4 м) и шире (1,83 м) предшественницы, а высота (1,47 м) машины, напротив, уменьшилась. Во внешности нового хэтчбека угадываются черты концептуального Aero Sport Lounge , который DS показала весной прошлого года. Из некоторых особенностей DS 4 — матричные фары, «клыки» светодиодных ходовых огней и колесные диски диаметром до 20 дюймов.





На выбор будет доступно несколько вариантов исполнения модели, включая «внедорожную» версию DS 4 Crossback с черными пластиковыми накладками и имитацией стальной защиты на бамперах и релингами на крыше, а также Performance Line со «спортивным» декором.





Из оснащения для нового DS4 заявлены мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, 690-ваттная аудиосистема Focal с 14 динамиками, 21-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, адаптивная подвеска, изменяющая жесткость амортизаторов на основании данных с камеры, сканирующей дорожное полотно перед машиной, системы ночного видения и полуавтономного вождения со вторым уровнем автономности.





Моторная гамма нового DS 4 будет включать бензиновые двигатели PureTech объемом 1,2 л и 1,6 л (мощностью 130, 180 и 225 л.с.), 130-сильный дизель 1.5 BlueHDi, а также подзаряжаемую гибридную установку в составе 180-сильной турбо-«четверки» и электродвигателя, развивающих в сумме 225 л.с. На электротяге такой хэтчбек сможет проехать до 50 км по циклу WLTP. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат».





На европейском рынке продажи нового DS 4 начнутся в четвертом квартале текущего года.