В Минобороны прокомментировали видео с горящим танком в Минске

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны официально прокомментировало ситуацию с «горящим танком» и заверило всех, кто волнуется за его судьбу: машина находится в исправном состоянии. Об сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Изображение: СТВ

В сюжете рассказывается, что 111-й танк вместе с другой боевой техникой совершил марш комбинированным способом на Борисовский полигон. Там танкисты провели пристрелку, привели оружие к бою и готовятся к упражнению контрольных стрельб.

«Кадры с невредимым танком еще раз доказывают: новость о сожженной технике с помощью коктейля Молотова не что иное как фейк», — отмечает СТВ.



Изображение: СТВ

— При разгрузке и завел танк, внешне его осмотрел, никаких повреждений не было, никаких следов поджога не было. Техника показывает себя отлично, все происходит без проблем, как вы могли раньше видеть, все заводится, работает, — прокомментировал Евгений Коновалов, старший механик-водитель Т-72.



Изображение: СТВ

— В случае каких-то нештатных действий либо создания угрозы для вооружения, военной техники, либо повреждения, часовой, который ее охраняет, имеет право применять оружие. Соответственно, идет предупреждение, предупредительный выстрел и применение оружия. В случае создания явной угрозы, нападения на технику, повреждения ее, на личный состав, то часовой имеет право применять оружие без предупреждения, — добавил Дмитрий Бортницкий, заместитель начальника отделения механизированной бригады.

Напомним, что на днях в Сети появилось видео, на котором неизвестные якобы «сожгли» танк в Минске. По утверждению разместивших ролик, это был Т-72 одного из белорусских соединений. 42.TUT.BY разбирался , что было известно на тот момент, и почему современные танки тяжело сжечь.