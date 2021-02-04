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Новый посол США встретилась с Павлом Латушко
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Посол США в Беларуси Джули Фишер встретилась с руководителем НАУ Павлом Латушко в Варшаве.
Сообщается, что стороны обстоятельно обсудили общественно-политический кризис в нашей стране.
В рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси» США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США.
Джули Фишер также планирует встретиться со Светланой Тихановской.
Пока неизвестно, когда новый посол США прибудет в Минск – и прибудет ли. В белорусской столице Джули Фишер должна пройти процедуру вручения верительных грамот Александру Лукашенко, который в ряде стран не признан легитимным главой государства.
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Пока неизвестно, когда новый посол США прибудет в Минск – и прибудет ли.
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