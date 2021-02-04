Новый посол США встретилась с Павлом Латушко

Источник материала: Салiдарнасць

Посол США в Беларуси Джули Фишер встретилась с руководителем НАУ Павлом Латушко в Варшаве.





Сообщается, что стороны обстоятельно обсудили общественно-политический кризис в нашей стране.

В рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси» США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США.

Джули Фишер также планирует встретиться со Светланой Тихановской.

Пока неизвестно, когда новый посол США прибудет в Минск – и прибудет ли. В белорусской столице Джули Фишер должна пройти процедуру вручения верительных грамот Александру Лукашенко, который в ряде стран не признан легитимным главой государства.