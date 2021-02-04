ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый посол США встретилась с Павлом Латушко

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Посол США в Беларуси Джули Фишер встретилась с руководителем НАУ Павлом Латушко в Варшаве.

Новый посол США встретилась с Павлом Латушко

Сообщается, что стороны обстоятельно обсудили общественно-политический кризис в нашей стране.

В рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси» США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США.

Джули Фишер также планирует встретиться со Светланой Тихановской.

Пока неизвестно, когда новый посол США прибудет в Минск – и прибудет ли. В белорусской столице Джули Фишер должна пройти процедуру вручения верительных грамот Александру Лукашенко, который в ряде стран не признан легитимным главой государства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока неизвестно, когда новый посол США прибудет в Минск – и прибудет ли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Киев поставил отношения с Минском паузу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by