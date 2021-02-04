Правозащитники: задержан юрист Офиса по правам людей с инвалидностью

Источник материала: Onliner

Юрист Офиса по делам людей с инвалидностью Олег Граблевский задержан, возможно, по подозрению в мошенничестве. Об этом проинформировал лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Вясна». Вчера Граблевский и директор организации Сергей Дроздовский несколько часов находились в СК. В каком сейчас статусе директор, пока непонятно. Ранее Департамент финансовых расследований сообщал о проверке в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».

Телефоны обоих «временно недоступны».

«Проверка проводится в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения „Офис по правам людей с инвалидностью“ и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью», — сообщал КГК.

«Вясна», со слов Сергея Дроздовского, пишет, что в ДФР его называли мошенником; претензии состояли в том, что организация отправила несколько человек к адвокатам, которые представляли их на судах о массовых беспорядках.