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Высшая степень наглости и спешки. Водитель объехал очередь на красный свет (видео)

04.02.2021 10:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывают просто нарушения, просто спешка на дороге. А порой случаются ситуации, которые иначе как водительским хулиганством не назовешь. В некоторых странах Западной Европы такое поведение за рулем имеет более серьезные последствия, нежели рядовое нарушение ПДД. Видео именно такой ситуации прислал наш читатель.

На записи зафиксирован маневр водителя Peugeot, который забыл убрать снег с заднего стекла. Ситуация имела место на перекрестке пр. Пушкина и ул. Ольшевского. Автомобилист, намеревавшийся повернуть направо, по всей видимости, устал ждать, когда загорится зеленый сигнал. Он преодолел три полосы и объехал очередь по ряду, предназначенному для поворота налево. После чего все же выполнил маневр в нужном ему направлении — опять-таки на красный сигнал светофора.

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Бывают просто нарушения, просто спешка на дороге. А порой случаются ситуации, которые иначе как водительским хулиганством не назовешь. В некоторых странах...
 
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