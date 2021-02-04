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В ремастер Mass Effect не смогли включить одно дополнение. Исходники где-то потерялись

04.02.2021 10:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

14 мая на актуальных консолях и PC выйдет ремастер трилогии Mass Effect. В него разработчики пообещали добавить все-все-все DLC, которые когда-либо выходили для этих игр. Кроме одного дополнения. Его исходный код потеряли и не смогли найти.

Речь идет про «Станцию Pinnacle» для первой части Mass Effect. Там рассказывается про секретную военную базу Альянса и 13 боевых сценариев. Над ней работали в Канаде в студии Demiurge. Авторы ремастера связались с сотрудниками, но у тех исходники оказались повреждены. У самой BioWare их попросту нет.

И если бы компания все-таки настоятельно решилась включить потерянное дополнение в Mass Effect Legendary Edition, то ей пришлось бы разработать его с нуля. Но в студии решили, что потеря полугода на это не стоит и выеденного яйца.

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14 мая на актуальных консолях и PC выйдет ремастер трилогии Mass Effect. В него разработчики пообещали добавить все-все-все DLC, которые когда-либо выходили для этих игр....
 
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