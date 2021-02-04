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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 4-х человек

04.02.2021 10:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 4-х человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

«Мы оцениваем преследование Анны Вишняк и Сергея Полониса, которые были обвинены по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") и по ч. 1 ст. 342 УК ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"), а также осужденных к двум с половиной годам лишения свободы Евгения Говара и Александра Боброва как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», - говорится в заявлении правозащитников.

В этой связи, правозащитники требуют от властей Беларуси незамедлительно освободить из-под стражи политзаключенных Анну Вишняк, Сергея Полониса, Евгения Говара, Александра Боброва и прекратить их уголовное преследование, а также всех политических заключенных и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 4-х человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
 
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