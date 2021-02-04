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Коронавирус в мире: заражены 104,3 млн, число жертв - 2,26 млн
Источник материала: Партизан
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 268 тыс. 678, выздоровели более 75 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
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Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 268 тыс. 678, выздоровели более 75 млн человек.
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