Киев поставил отношения с Минском паузу

Украина, будучи обязанной следовать приоритетам внешней политики ЕС по соглашению об Ассоциации, внимательно изучала коммуникацию и решения, принятые ЕС в отношении Беларуси, и оценивала собственные риски, которые возникают в сфере экономического сотрудничества.





Таким образом в декабре появился прецедент первого решения Киева по отказу от расширения экономического сотрудничества с Беларусью ввиду санкций ЕС: Нацбанк Украины отказал белорусскому бизнесмену Н.Воробьеву в покупке контрольного пакета акций БТА банка в Украине, прервав процесс согласования покупки на финальном этапе.





Более того, в конце года приостановил свою работу офис Почетного консульства Беларуси во Львове, и частично приостановил прием граждан консульский отдел Посольства Украины в Беларуси. В таких непростых условиях посольствам обеих стран пришлось принимать экстренные попытки реанимировать сотрудничество в экономической сфере хотя бы на уровне предприятий, организаций и существующих программ в обеих странах.





В результате совместных усилий послов и Торгово-промышленных палат обеих стран было проведено онлайн заседание белорусско-украинского консультативного совета сотрудничества и предложены меры по минимизации последствий снижения деловой активности, подписан ряд договоров между предприятиями и соглашений между региональными ТПП, а также университетами. Впрочем, эти действия имели скорее декларативный, нежели прикладной характер.





выпуске «Минского барометра», могут иметь долгосрочные политические последствия: Год завершился двумя, на первый взгляд, непримечательными событиями, которые, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом«Минского барометра», могут иметь долгосрочные политические последствия:





Первое. Нацбанк Украины на финальном этапе отменил процесс покупки контрольного пакета акций в украинской «дочке» Казахстанского БТА банка белорусским бизнесменом Николаем Воробьем. Это был долгий процесс согласований, в рамках которого Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку, но решение ЕС о внесении Николая Воробья в список персональных санкций вынудило руководство Национального банка Украины ветировать сделку из соображений высокого политического риска. Данное решение было первым известным серьезным ограничением в сфере экономического сотрудничества двух стран, вызванном санкциями ЕС против Беларуси.





Второе. 31 декабря государственное информагентство БелТА сообщило о заключении долгосрочного контракта с азербайджанской SOCAR на поставку в Беларусь нефти через нефтепровод «Одесса-Броды». Это первый в истории Беларуси долгосрочный контракт на поставку нефти, который заключен не с Российской Федерацией. Беларусь работает на диверсификацию поставок нефти, и данный контракт может быть экономически выгодным при решении вопроса транспортировки нефти через украинский участок нефтепровода «Дружба». Возможно, сорванная покупка контрольного пакета акций БТА банка будет иметь негативное влияние и на реализацию этого контракта, поскольку властью разрабатывалась возможность диверсификации финансовых рисков и возможностей Беларуси в регионе СНГ в связи с покупкой казахстанского БТА банка в Украине.





Оба события будут влиять на способность Минска маневрировать в отношениях с РФ по вопросам поставок и транзита энергоносителей, экономической безопасности Беларуси и всего региона.





Конечно, санкции ЕС неминуемо затронут сотрудничество между Украиной и Беларусью, приоритетом которого для обеих стран остается экономика. Заключение новых контрактов по всем направлениям сотрудничества будет сложным процессом, требующим политических консультаций. В этой обстановке, считают эксперты «Минского диалога», отсутствие официальных отношений на всех уровнях – наибольший риск для обеих стран. Они будут вынуждены возобновить консультации.





В то же время ожидать скорого восстановления доверия между первыми лицами стран не приходится. Это обстоятельство скажется и на качестве остальных контактов.





В целом политическая турбулентность будет сохраняться, и в украинских СМИ и дальше будет присутствовать критическая риторика в отношении Лукашенко. Влияние политической напряженности в отношениях будет отражаться и на экономической сфере.





Более того, эскалация противостояния власти и протестующих в Беларуси может привести к введению экономических санкций против Беларуси и со стороны Украины. В то же время конституционная реформа в Беларуси и некая форма транзита власти может стать поводом для смягчения отношений между ЕС, Украиной и Беларусью.















