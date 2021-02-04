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Базанов: ставим перед сборной Беларуси задачу занять второе место в группе и побороться за выход на ЧМ-2022
Источник материала: Партизан
Председатель БФФ Владимир Базанов рассказал о задаче сборной Беларуси в квалификации чемпионата мира-2022.
"Мы попали в очередную серьезную отборочную группу. Среди наших соперников Бельгия, которая сейчас по рейтингу первая, Уэльс — 18-й, Чехия — 44-я. Мы на данный момент 88-е. Но мы ставим задачу занять второе место и побороться за выход на чемпионат мира", — сказал Базанов в интервью блогеру Алексею Голикову.
Помимо сборных Бельгии, Уэльса и Чехии соперником сборной Беларуси будет команда Эстонии. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, занявшая второе место, будет играть в переходных матчах.
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Базанов: ставим перед сборной Беларуси задачу занять второе место в группе и побороться за выход на ЧМ-2022
Председатель БФФ Владимир Базанов рассказал о задаче сборной Беларуси в квалификации чемпионата мира-2022.
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