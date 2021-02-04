На процесс по уголовному делу за оскорбление начальника ГАИ не явились ни подсудимый, ни потерпевший

















Его обвиняют в том, что в июне 202 года он в интервью сайту 6tv.by оскорбил Виталия Поддубского, начальника отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, назвав того «преступником». В качестве государственного обвинителя выступает помощник прокурора Могилева Михаил Янгузаров.





Заседание продлилось менее 8 минут — на него не явились ни подсудимый, ни потерпевший. Прибыл только свидетель, инспектор ДПС Олег Бандур.





Дмитрий Тимофеев сослался на проблемы со здоровьем и потому прибыть не смог. Виталий Поддубский, в свою очередь, не явился, сославшись на то, что «до 5 февраля находится за пределами Могилева».





Судья Понасенко зачитала, что Тимофеев копию постановления о назначении судебного разбирательства получил 2 февраля — то есть за день до суда. Она постановила отложить рассмотрение дела до 16 февраля 14:15. Кроме того, блогер будет обязан предоставить документы, подтверждающие уважительную причину не явки на процесс.





Основанием для уголовного дела стало интервью Тимофеева, которое он дал порталу 6tv.by после обжалования своего ареста в могилевском областном суде 15 июня 2020 года.





Блогер на видео раскритиковал действия сотрудников милиции, которые задержали его в Бобруйске в ходе «Антипарада», который инициировал политик Сергей Тихановский. Одним из милиционеров, который имел отношение к задержанию Тимофеева и попал под его критику, был начальник отдела ГАИ Бобруйска Виталий Поддубский.





Примечательно, что в самом видео Тимофеев подчеркнул, что он не оскорбляет сотрудника ГАИ:





«Если вы сейчас на меня сейчас подаете в суд за оскорбление, я вас не оскорблял. Я констатирую факты, которые говорят мне люди», — заявлял блогер.