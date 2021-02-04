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Сегодня — день рождения Тадеуша Костюшко

04.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сегодня — день рождения Тадеуша Костюшко

  • 4.02.2021, 9:20
Сегодня — день рождения Тадеуша Костюшко
Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

Чем известен национальный герой Беларуси, Польши и США.

Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши и США. Сегодня, 4 февраля, исполнилось 275 лет со дня его рождения.

К этой дате tut.by опубликовал фильм «Рака лёсу», созданный режиссером Александром Матафоновым и искусствоведом Сергеем Хоревским.

— Гэты фільм распавядае пра жыццё легендарнага Героя. Гісторыя пачынаецца з таго месца, дзе ён памёр, у гарах Швейцарыі. Стваральнікі фільма прайшлі ўсім шляхамі Героя, шукаючы ягоныя сляды. Касцюшка сваім лёсам аб’яднаў два кантыненты, гісторыі розных народаў - Беларусі, Польшчы, Літвы, ЗША і Швейцарыі. Апроч таго ў ягоным жыцці былі і вучоба ва Украіне і Францыі, а затым і палон у Расіі, — говорит Сергей Хоревский.

Работа над фильмом проходила в шести странах в условиях пандемии.

— Паспрыяла ягонаму стварэнню беларуская грамадзянская супольнасць у цэлым свеце. Такім чынам гэты фільм — унікальны дакумент ужо і нашай эпохі, — говорит Хоревский.


Портрет Тадеуша Костюшко кисти Карла Готлиба Швайкарта

Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 года. Он участвовал в войне США за независимость, стал широко известен как инженер оборонных укреплений Вест-Пойнта. Форт должен был не пропустить корабли британского флота по реке Гудзон. В итоге Вест-Пойнт сыграл ключевую роль в борьбе за независимость, а Костюшко вернулся на родину бригадным генералом.

В 1794 году Костюшко возглавил освободительное восстание. Его целью было предотвратить раздел Речи Посполитой соседними государствами. Оно потерпело неудачу, а его руководитель оказался в Петропавловской крепости. Но в будущем это восстание вдохновляло других повстанцев (в том числе Кастуся Калиновского) и стало первым шагом к будущему освобождению белорусского, польского и литовского народов.


Открытие памятника Тадеушу Костюшко. Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

В наши дни Тадеуш Костюшко постепенно возвращается в Беларусь. В 2004 году в Меречёвщине, недалеко от Косово, открыли его музей-усадьбу. В октябре 2017 года в швейцарском городе Золотурн, где умер Костюшко, установили ему памятник. А в 2018-м в Меречёвщине открыли первый в стране памятник знаменитому белорусу. Деньги на его изготовление собрали всего за несколько недель.

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