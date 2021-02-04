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Снег и туман: белорусов предупреждают об плохой погоде в четверг

04.02.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Сильный и мокрый снег сегодня днем накроет Минскую, Могилевскую и Гомельскую области, в центральных районах Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает пресс-служба МЧС.

© AFP 2020 / JEFF SWENSEN
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При выпадении снега может наблюдаться снижение видимости. В том числе, в Брестской и Гродненской областях: только там виновником таких погодных явлений станет туман. В южных районах в утренние часы видимость снизится до 100-500 метров.

Под наиболее сильным влиянием непогоды днем и второй половине четверга окажется Минск и южные регионы области. К вечеру осадки ослабнут,  ожидается понижение температуры.

К вечеру в Беларуси также возможно усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что в грядущие выходные можно ожидать существенного похолодания - столбик термометра ночью может опуститься до –20°С.

По данным Белгидромета, среднемесячная температура, характерная для февраля в Беларуси, составляет от – 6,2°С до – 1,9°С. Исключительно холодным за весь период метеорологических наблюдений считается февраль 1929 года. Тогда средняя месячная температура составила -17,1°С.

Напомним, что Беларусь намерена адаптировать национальное "погодное" законодательство для единого рынка услуг на территории Евразийского экономического союза - в Минприроды заявляли, точность прогнозов Белгидромета является достаточно высокой после модернизации метеостанции. 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Неблагоприятных погодные условия захватят преимущественно Минск и восточных регионы Беларуси, объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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