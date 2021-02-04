|
Ученые впервые изучили загадочный элемент эйнштейний
Источник материала: Tut.by
Ученые впервые делатльно изучили химические и физические свойства эйнштейния, крайне нестабильного 99 элемента таблицы Менделеева. Об этом
На протяжении большей части 70 лет изотопы эйнштейния было чрезвычайно трудно изучать. Либо их было слишком сложно сделать, либо же их период полураспада продолжался меньше года, а то, что создавалось, быстро начинало разрушаться, как замок из песка во время прилива.
Но теперь сотрудники Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (LBNLLBNL) наконец-то собрали достаточно материала, чтобы изучить химические и физические свойства этого загадочного элемента.
«Мы почти ничего не знаем о свойствах эйнштейния. Получив данные о его химических и физических свойствах, мы приблизились к более полному пониманию того, как ведут себя все актиниды в целом. Это важно, учитывая то, что среди них есть элементы, более пригодные для практического применения и решения фундаментальных научных задач, чем эйнштейний», — заявила доцент университета Калифорнии в Беркли Ребекка Абергель, чьи слова приводит пресс-служба LBNL.
В периодической таблице Менделеева присутствует как множество стабильных элементов, не способных к самопроизвольному распаду, так и большое число их короткоживущих собратьев, чья жизнь часто измеряется долями наносекунды. В их число входят как очень тяжелые элементы, такие как плутоний, так и относительно легкие вещества, такие как технеций и эйнштейний.
Многие из подобных элементов не существуют в природе из-за крайне коротких сроков жизни. В частности, ученые узнали о существовании эйнштейния только в 1952 году, изучая последствия взрыва водородной бомбы. Проведенные тогда замеры указали, что период полураспада для самого доступного изотопа этого элемента, эйнштейния-253, составляет около 20 дней, а многие другие его вариации исчезают еще быстрее.
Дальнейшее изучение эйнштейния, как отмечает Абергель, оказалось фактически невозможным из-за того, что значимые количества этого элемента крайне тяжело получить. В частности, для производства всего одного миллиграмма эйнштейния-253 нужно непрерывно облучать ядерное топливо в сразу нескольких ядерных реакторах на протяжении целого года.
Помимо этого, изучению эйнштейния мешает его высокая радиоактивность — в металлической форме он светится и быстро разрушается под действием тепла и ионизирующего излучения. Абергель и ее коллегам удалось преодолеть обе эти проблемы, сфокусировав свои усилия на получении и изучении свойств более редкого и стабильного изотопа, эйнштейния-254.
Как отмечают исследователи, им удалось получить около 200 нанограмм эйнштейния-254, облучая мишень из кюрия, еще одного радиоактивного металла, при помощи пучка нейтронов. Взаимодействия между атомами и частицами приводят к формированию небольшого числа атомов эйнштейния, чье число крайне медленно растет с течением времени.
Используя это небольшое количество металла, физики соединили его с набором сложных органических молекул, окруживших каждый атом эйнштейния подобно «шубе». Это позволило исследователям впервые измерить длину химических связей, соединяющих эйнштейний с атомами кислорода в составе этих молекул, а также раскрыть набор странностей, отличающих этот металл от других актинидов.
В частности, его ионы совершенно иным образом реагировали на облучение светом, чем кюрий, америций и другие «соседи» эйнштейния по периодической таблице. Это, как объясняют ученые, говорит о том, что его электроны принципиально иначе взаимодействуют с ядром эйнштейния, что потенциально связано с большими размерами атома.
Как надеются Абергель и ее коллеги, после завершения эпидемии им удастся возобновить опыты с эйнштейнием-254 и более детально изучить его химические и физические свойства, чему в прошлом году помешали меры по борьбе с COVID-19. Эти данные критически важны для понимания того, можно ли использовать эйнштейний для создания еще более тяжелых элементов, чем оганессон, и поисков так называемого «острова стабильности», набора сверхтяжелых, но необычно стабильных изотопов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении большей части 70 лет изотопы эйнштейния было чрезвычайно трудно изучать. НО теперь ученые собрали достаточно материала.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)