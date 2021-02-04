В Беларуси начались продажи самой доступной версии Toyota Hilux, получившей бензиновый мотор

Источник материала: Tut.by

Обновленный в прошлом году пикап Toyota Hilux в нашей стране дебютировал с двумя дизелями на выбор. А теперь в Toyota объявили о расширении моторной гаммы Hilus для нашего рынка за счет бензинового двигателя.





Это «четверка» объемом 2,7 л, развивающая 166 л.с. и 245 Нм крутящего момента и среди особенностей которой — адаптация к бензину с октановым числом 92 и работе при низких температурах, а также низкая шумо- и вибронагруженность. Двигатель работает в комбинации с 5-ступенчатой «механикой» передач и подключаемым полным приводом.





В ходе масштабного обновления в прошлом году пикап получил измененную внешность с трапециевидной решеткой радиатора, новым дизайном передних фар и противотуманных фонарей, а также иным передним бампером и задними фонарями. В комплектации «Стандарт» окантовка радиатора окрашена в серебристый цвет, а для контраста используется матовый серый на внутренних элементах решетки.

Собственно, в исполнении «Стандарт» и доступен Hilux с бензиновым мотором. Это базовая комплектация автомобиля, оснащение которой включает 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов, датчик света, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и 220-вольтовую розетку в боксе центрального подлокотника. Также предусмотрен «зимний пакет», в который входят обогрев передних сидений, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, а также дополнительный отопитель салона.

В Беларуси Hilux в версии «Стандарт» станет самым доступным — цены начинаются от 92 620 рублей, в то время как пикап с 2,4-литровым дизелем обойдется минимум в 94 395 рублей.