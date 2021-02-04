Новейший российский танк «Армата» впервые покажут за рубежом

Источник материала: Tut.by

Новейший российский танк «Армата» получил паспорт экспортного облика и в ближайшее время будет впервые показан за рубежом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Рособоронэкеспорта.



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Ранее генеральный директор РОЭ Александр Михеев говорил о консультациях по поставкам новейших танков с иностранными партнерами. Следующей выставкой за рубежом с участием российских оборонных предприятий (в число которых входит и «Уралвагонзавод», разрабатывающий «Армату») станет IDEX-2021 в Абу-Даби.

Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Впервые машину показали на параде Победы в 2015 году.