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Новейший российский танк «Армата» впервые покажут за рубежом

04.02.2021 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новейший российский танк «Армата» получил паспорт экспортного облика и в ближайшее время будет впервые показан за рубежом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Рособоронэкеспорта.


Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Ранее генеральный директор РОЭ Александр Михеев говорил о консультациях по поставкам новейших танков с иностранными партнерами. Следующей выставкой за рубежом с участием российских оборонных предприятий (в число которых входит и «Уралвагонзавод», разрабатывающий «Армату») станет IDEX-2021 в Абу-Даби.

Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Впервые машину показали на параде Победы в 2015 году.

 
 
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Вероятно, машина поедет на IDEX-2021 в Абу-Даби.
 
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