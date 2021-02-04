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Полсотни домов, школа и детсад в Клецком районе остались без воды

04.02.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Клецком районе без воды были 10 многоквартирных, 40 частных домов, детсад, школа и котельная.

Полсотни домов, школа и детсад в Клецком районе остались без воды

По сообщению пресс-службы МЧС, 3 февраля поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в поселке Рассвет Клецкого района Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 10 многоквартирных и 40 частных жилых домов, детский сад, школа и котельная.

Организовывался подвоз воды.

Водоснабжение потребителей восстановлено.

 
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В Клецком районе без воды были 10 многоквартирных, 40 частных домов, детсад, школа и котельная.
 
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