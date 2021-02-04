Верховный суд сегодня начинает рассмотрение дела Бабарико и других топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Здание суда оцеплено

Источник материала: Onliner

Уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк» принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь, сообщила вчера пресс-служба. Процесс пройдет в здании суда Московского района. По такому поводу сегодня квартал оцеплен милицией. Доступ на процесс ограничили. Журналистам Onliner, Tut.by, КП, «БелаПАН» и многим другим не позволили приходить. Все остальные активности для любых гражданских лиц отменены до 15:00.

Официальная причина — «в связи с эпидемиологической ситуацией».

Вот так сегодня выглядит территория вокруг суда Московского района. Милиция в форме, милиция в гражданском, автобусы, «характерные бусы», автозаки, заграждения.













«Уголовное дело по обвинению Бабарико В. Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235, ч. 3 ст. 430 УК; Задойко А. М., Бадея К. Г., Шабана С. В., Кузьмича Д. М., Ильясюка А. П., Добролета С. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК, Кобяка В. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 431 УК, принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе суда.

Сегодня состоится предварительное заседание с участием шести обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Виктора Бабарико среди них нет, поэтому его участия сегодня не ждут.