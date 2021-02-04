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Злой заяц заманил пса в полынью (видео)

04.02.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера обидное (для одной из сторон) происшествие случилось на водоеме в Гродненской области. Со слов рыбаков, крупный пес погнался за зайцем и угодил в промоину. Пока не подоспела помощь, держался лапами за край льда. Об этом случае рассказывает МЧС. И показывает.

Сигнал бедствия поступил гродненским спасателям в 15:04: на озере Юбилейном, там, где в него впадает речка Лососянка, под лед провалился пес. Глубина в этом месте около 4 метров. По прибытии увидели в 60 метрах от берега торчащую из воды голову. Дальше на видео показано, как действуют в таких случаях специалисты. 40-килограммового охотника за зайцем затащили на спасательную доску и доставили на берег.

Спасенного отогрели в машине, отвезли в подразделение и накормили. Судя по ошейнику, у него имеется хозяин, надеемся, отзовется.

Злой заяц заманил пса в полынью (видео)

 
 
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Вчера обидное (для одной из сторон) происшествие случилось на водоеме в Гродненской области. Со слов рыбаков, крупный пес погнался за зайцем и угодил в промоину....
 
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