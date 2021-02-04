В Гродно 10-балльные пробки. Дороги завалило снегом

Источник материала: Onliner

Сильный снегопад вновь обрушился на западный регион страны. Читатели из Гродненской области сообщают о затруднениях на дорогах. Из-за непогоды в самом Гродно утром были 10-балльные заторы.





Автомобили ГАИ продолжают сопровождать снегоуборочную технику, в инспекции просят по возможности не оставлять транспорт на проезжей части дороги. Водителей также просят выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам следует, прежде чем выйти на проезжую часть, убедиться в том, что автомобили остановились, уступая дорогу.









Фото из областного центра опубликовал сайт AutoGrodno . В стране объявлен желтый уровень опасности. Обильный снегопад затрудняет движение общественного транспорта и в Минске. Как пишет БЕЛТА , на трех троллейбусных маршрутах произошла вынужденная остановка.