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В Гродно 10-балльные пробки. Дороги завалило снегом

04.02.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сильный снегопад вновь обрушился на западный регион страны. Читатели из Гродненской области сообщают о затруднениях на дорогах. Из-за непогоды в самом Гродно утром были 10-балльные заторы.

В Гродно 10-балльные пробки. Дороги завалило снегом

Автомобили ГАИ продолжают сопровождать снегоуборочную технику, в инспекции просят по возможности не оставлять транспорт на проезжей части дороги. Водителей также просят выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам следует, прежде чем выйти на проезжую часть, убедиться в том, что автомобили остановились, уступая дорогу.

В Гродно 10-балльные пробки. Дороги завалило снегом
В Гродно 10-балльные пробки. Дороги завалило снегом

Фото из областного центра опубликовал сайт AutoGrodno. В стране объявлен желтый уровень опасности. Обильный снегопад затрудняет движение общественного транспорта и в Минске. Как пишет БЕЛТА, на трех троллейбусных маршрутах произошла вынужденная остановка.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сильный снегопад вновь обрушился на западный регион страны. Читатели из Гродненской области сообщают о затруднениях на дорогах. Из-за непогоды в самом Гродно...
 
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