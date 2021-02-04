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В Гродно 10-балльные пробки. Дороги завалило снегом
Источник материала: Onliner
Сильный снегопад вновь обрушился на западный регион страны. Читатели из Гродненской области сообщают о затруднениях на дорогах. Из-за непогоды в самом Гродно утром были 10-балльные заторы.
Автомобили ГАИ продолжают сопровождать снегоуборочную технику, в инспекции просят по возможности не оставлять транспорт на проезжей части дороги. Водителей также просят выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам следует, прежде чем выйти на проезжую часть, убедиться в том, что автомобили остановились, уступая дорогу.
Фото из областного центра опубликовал сайт
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
черный, седан, бензин 4.8 л, автоматическая, задний привод
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Сильный снегопад вновь обрушился на западный регион страны. Читатели из Гродненской области сообщают о затруднениях на дорогах. Из-за непогоды в самом Гродно...
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