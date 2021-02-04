В Донецкой области Украины, скорее всего, появится поселок Нью-Йорк. Название историческое

Источник материала: Onliner

«В Украине появится собственный Нью-Йорк!» — написал в своем телеграм-канале заместитель главы одного из комитетов Верховной рады Александр Качура. Речь идет о возвращении поселку городского типа Новгородское, расположенному в Бахмутском районе Донецкой области страны, его оригинального названия. До 1951 года населенный пункт носил именно такое имя, но затем был переименован.

О существовании поселка Новгородское, скорее всего, слышали немногие. Там живет около 10 тыс. человек, есть фенольный завод, и местная железнодорожная станция носит не слишком привлекательное название Фенольная. Тем не менее населенный пункт был основан меннонитами, немецкими протестантами, приглашенными осваивать украинские земли еще Екатериной II. Именно они назвали свое поселение Нью-Йорк.

Такое имя поселок носил до 1951 года, когда оно было славянизировано, вероятно, в рамках сталинской борьбы с космополитизмом. Сейчас областная администрация решила вернуть населенному пункту его первоначальное название, для чего и обратилась в Верховную раду. Парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения вчера поддержал предложение. Теперь за эту инициативу должны проголосовать депутаты.