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Распродажа объектов общепита в Гомельской области: собственники уезжают из Беларуси
Источник материала: Партизан
Переезд собственников в другую страну — самая частая причина продажи заведений общепита. К такому выводу пришел портал
Только в Гомельской области по причине переезда владельцев в другую страну, продаются семь объектов общественного питания из двенадцати. Четыре объекта находятся в Жлобине и по одному в Светлогорске, Гомеле и Речицком районе.
Например, в самом Гомеле срочно продается кафе «Марвел бургер» — за 34 тыс рублей. Уточняется, что бизнес не обременен долгами.
Три заведения в хороших локациях выставлены на продажу в Жлобине. Собственник утверждает, что доходность хорошая, а невысокую стоимость продажи объясняет желанием лишь «вернуть вложения».
В ряду продаваемых также — мобильные бургерные, придорожные кафе и киоски, специализирующиеся на выпечке.
В объявлениях не указываются претензии госорганов к этим бизнесам.
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Переезд собственников в другую страну — самая частая причина продажи заведений общепита. К такому выводу пришел портал lovesun.by, проанализировав объявления о...
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