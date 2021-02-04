Распродажа объектов общепита в Гомельской области: собственники уезжают из Беларуси









Только в Гомельской области по причине переезда владельцев в другую страну, продаются семь объектов общественного питания из двенадцати. Четыре объекта находятся в Жлобине и по одному в Светлогорске, Гомеле и Речицком районе.





Например, в самом Гомеле срочно продается кафе «Марвел бургер» — за 34 тыс рублей. Уточняется, что бизнес не обременен долгами.





Три заведения в хороших локациях выставлены на продажу в Жлобине. Собственник утверждает, что доходность хорошая, а невысокую стоимость продажи объясняет желанием лишь «вернуть вложения».





В ряду продаваемых также — мобильные бургерные, придорожные кафе и киоски, специализирующиеся на выпечке.





В объявлениях не указываются претензии госорганов к этим бизнесам.