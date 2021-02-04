Посол США Джулия Фишер встретилась с Павлом Латушко









В ходе встречи с Павлом Латушко Джулия Фишер обстоятельно обсудила общественно-политический кризис в стране и перспективы развития белорусско-американских отношений. «Наши американские партнеры убеждены, что народ Беларуси достоин лучшего будущего, и будут этому всесторонне содействовать», - сообщает НАУ.





По итогам встречи, в рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси», США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США. При этом позиция по Беларуси будет координироваться с европейскими партнерами.





Как отмечает НАУ, Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет.





При этом Джули Фишер планирует также провести встречи с другими представителями гражданского общества, в первую очередь со Светланой Тихановской.