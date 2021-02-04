ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол США Джулия Фишер встретилась с Павлом Латушко

04.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время встречи обсуждалась ситуация в Беларуси



В ходе встречи с Павлом Латушко Джулия Фишер обстоятельно обсудила общественно-политический кризис в стране и перспективы развития белорусско-американских отношений. «Наши американские партнеры убеждены, что народ Беларуси достоин лучшего будущего, и будут этому всесторонне содействовать», - сообщает НАУ.

По итогам встречи, в рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси», США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США. При этом позиция по Беларуси будет координироваться с европейскими партнерами.

Как отмечает НАУ, Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет. 

При этом Джули Фишер планирует также провести встречи с другими представителями гражданского общества, в первую очередь со Светланой Тихановской. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время встречи обсуждалась ситуация в Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
Віцябчук атрымаў тры гады зняволення за распылены ў твар міліцыянта газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by