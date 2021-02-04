ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Microsoft обогнал Saudi Aramco по рыночной стоимости

04.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.




Как сообщает РИА Новости, общая рыночная капитализация компании составила 1,828 триллиона долларов.

Первое место по-прежнему занимает американская корпорация Apple, чья капитализация превышает 2 триллиона долларов.

В сентябре 2020 года Apple уступала первое место саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но затем вновь стала лидером.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карикатуры о суде над Навальным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by