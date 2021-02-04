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Microsoft обогнал Saudi Aramco по рыночной стоимости
Источник материала: Партизан
Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.
Как сообщает
Первое место по-прежнему занимает американская корпорация Apple, чья капитализация превышает 2 триллиона долларов.
В сентябре 2020 года Apple уступала первое место саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но затем вновь стала лидером.
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Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.
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