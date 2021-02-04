|
Политолог: Если бы Румас пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут
Источник материала: Партизан
Социология показывает, что экс-премьер Сергей Румас может стать прекрасной альтернативой Александру Лукашенко.
- Мы замеряем рейтинги политиков двумя способами. Первым идет длинный список имен, с которого можно выбрать трех человек. Вторым, когда со списка можно выбрать только одного, пишет политолог, директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси, научный сотрудник Chatham House в Британии Рыгор Астапеня.
Так вот у Румаса 7% горожан, когда замеряем первым способом, и 4% когда замеряем вторым.
Конечно, это небольшие цифры. Но они очень хорошие, если учесть, что они построены только на ожиданиях - что вот-вот Румас придет в политику и порядок наведет. При том, что сам Румас давно нигде не появлялся.
Но если бы он пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут.
"Белорусский партизан" спрогнозировал, что нынешнее "дело Румаса", начатое в то время, когда экс-премьер за границей, может означать сигнал, чтобы Румас и не возвращался.
С другой стороны, на день рождения детей (а именно это называется официальной причиной выезда Сергея Румаса из страны) родители редко ездят по одному. Что может являться свидетельством: Румаса предупредили о готовящемся аресте и он срочно бежал.Румас
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог: Если бы Румас пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут
Социология показывает, что экс-премьер Сергей Румас может стать прекрасной альтернативой Александру Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)