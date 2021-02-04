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Что будут делать российские коммунисты на съезде в Минске? А белорусским партиями предложили сыграть в «черный ящик»

04.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно 3 февраля, Александр Лукашенко созвонился с главой российской партии коммунистов Геннадием Зюгановым и пригласил того на «Всебелорусское народное собрание».

Что будут делать российские коммунисты на съезде в Минске? А белорусским партиями предложили сыграть в «черный ящик»
Лукашенко лично пригласил на ВНС Зюганова и КПРФ. 

Что будут делать российские коммунисты на съезде белорусских чиновников, в телеграм-канале «Пул первого» не уточнили. А в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили только, что «разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие».

Не только российские? Или только?

В тот же день стало известно, что, как минимум, две оппозиционные партии получили устное приглашение на участие в ВНС. Правда, их предупредили, что права голоса у их представителей не будет, выступить с трибуны, кажется, тоже не дадут. Там задались вопросом — а стоит ли ехать. Может сложиться ситуация, когда на ВНС появятся только гости из российских партий и пророссийских белорусских.

Кстати, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что на Всебелорусское народное собрание позвали все политические партии страны. Однако подтвердили его слова пока только две партии.
Председатель БСДП Игорь Борисов рассказывает 3 февраля, что ему позвонил около 16:00 руководитель аппарата Совета министров и пригласил на ВНС. Но в качестве гостя.

«Будем обсуждать приглашение Центральным Комитетом. Лично я сомневаюсь, что в сложившейся ситуации, без политической амнистии стоит участвовать в тех политических процессах, на которые не в состоянии влиять. Своим присутствием ты легитимизируешь избранный курс государственной политики», — писал «Белорусский партизан» его слова.

Глава Партии «Грамада» и экс-кандидат в президенты Сергей Черечень рассказал, что его тоже пригласили.

«Позвонили пару минут назад и пригласили на сие мероприятие. На мой вопрос, дадут ли возможность выступить, звонивший ответил, что не уполномочен отвечать на этот вопрос. Скорее всего, дадут возможность задать вопросы через черный ящик, а потом, может быть, на что-то ответят. Мы как считали данное мероприятие неконституционным и неправомерным, так и считаем», — уточнил глава «Грамады».

Белорусам не говорят — что будет на ВНС и как туда попасть

«Всебелорусское народное собрание» должно начаться 11-го февраля. Повестка собрания по-прежнему остаётся тайной для белорусов. В сетях периодически появляется информация о новых «выбранных» делегатах. Выбирают их депутаты местных советов и провластные общественные организации.

Через Skarga.help 690 белорусов обратились в местные органы для уточнения информации о собрании. И даже получили ответы.

Что говорили беларусам в ответ на вопрос «Как стать делегатом?»:

Брест: Обратитесь в наиболее многочисленные общественные объединения.
Пружаны: В настоящее время процедура выдвижения делегатов ВНС завершена.
Гомель и Светлогорск: Вы можете отправлять свои предложения для обсуждения.
Мозырь: Выдвижение уже состоялось на заседании Мозырского районного совета депутатов.
Минск: Вопросы, поднимаемые вами в обращении, не входят в компетенцию Минского городского Совета Депутатов.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Как стало известно 3 февраля, Александр Лукашенко созвонился с главой российской партии коммунистов Геннадием Зюгановым и пригласил того на «Всебелорусское...
 
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