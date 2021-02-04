Источник материала: UDF



Джо Байден

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Байден приостановил решение Трампа о выводе войск США из Германии В обычное время их количество составляет около 35 тысяч.

Глава Европейского командования ВС СШАзаявил, что новая администрацииприостановила решение экс-главы Белого домао сокращении численности войск в Германии.Об этом сообщаетОтмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин в данный момент «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решение Дональда Трампа.Уолтерс сообщил, что решение будет приниматься совместно с президентом США Джо Байденом.Летом 2020 года Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.Сейчас на территории Германии находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 тысяч, но может меняться в связи с проведением военных маневров.