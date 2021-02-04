|
Байден приостановил решение Трампа о выводе войск США из Германии
Источник материала: UDF
Джо Байден
Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс заявил, что новая администрации Джо Байдена приостановила решение экс-главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении численности войск в Германии.
Об этом сообщает
Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин в данный момент «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решение Дональда Трампа.
Уолтерс сообщил, что решение будет приниматься совместно с президентом США Джо Байденом.
Летом 2020 года Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.
Сейчас на территории Германии находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 тысяч, но может меняться в связи с проведением военных маневров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обычное время их количество составляет около 35 тысяч.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)