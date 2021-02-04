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Байден приостановил решение Трампа о выводе войск США из Германии

04.02.2021 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Байден приостановил решение Трампа о выводе войск США из Германии
Джо Байден
Контингент насчитывает 52 тысячи военнослужащих.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс заявил, что новая администрации Джо Байдена приостановила решение экс-главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении численности войск в Германии.

Об этом сообщает Defence One.

Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин в данный момент «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решение Дональда Трампа.

Уолтерс сообщил, что решение будет приниматься совместно с президентом США Джо Байденом.

Летом 2020 года Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.

Сейчас на территории Германии находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 тысяч, но может меняться в связи с проведением военных маневров.
 
 
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В обычное время их количество составляет около 35 тысяч.
 
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