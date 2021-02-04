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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 4 февраля: что запрещено делать на Тимофея, главные приметы В этот день нельзя выносить мусор из дома, считается, что вынесешь счастье.

Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.Наши предки говорили: «Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос», «Тимофеевская метель – надолго про капель». Раньше верили, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы не вылетают из своих гнезд. 4 февраля люди также оставались дома, проводили время в разговорах и развлечениях. Работать в день святого Тимофея не запрещалось.Если днем светит солнце – будет ранняя весна.Много снега на Тимофея – к хорошему урожаю зерновых.Если на Тимофея снег идет - хороший урожай летом и осенью.Если началась метель - то такая погода будет неделю.Сны, которые приснились в ночь на Тимофея - будут пророческими.В этот день нельзя выносить мусор из дома, считается, что вынесешь счастье.Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим, Иосиф, Макар, Тимофей.