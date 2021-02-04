ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 4 февраля: что запрещено делать на Тимофея, главные приметы

04.02.2021 11:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 4 февраля: что запрещено делать на Тимофея, главные приметы
Коллаж: РБК-Украина
4 февраля 2020 года наши предки почитали память святого Тимофея, которому посчастливилось быть свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшему от неверия в Иисуса Христа. По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь.

Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

Наши предки говорили: «Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос», «Тимофеевская метель – надолго про капель». Раньше верили, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы не вылетают из своих гнезд. 4 февраля люди также оставались дома, проводили время в разговорах и развлечениях. Работать в день святого Тимофея не запрещалось.

Главные приметы этого дня:


Если днем светит солнце – будет ранняя весна.

Много снега на Тимофея – к хорошему урожаю зерновых.

Если на Тимофея снег идет - хороший урожай летом и осенью.

Если началась метель - то такая погода будет неделю.

Сны, которые приснились в ночь на Тимофея - будут пророческими.

Что категорически нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя выносить мусор из дома, считается, что вынесешь счастье.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим, Иосиф, Макар, Тимофей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день нельзя выносить мусор из дома, считается, что вынесешь счастье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чаму ў «сутак» не жаночае аблічча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by