Источник материала: Хартия'97

«Я б за это погоны сорвал» 4.02.2021, 11:16

Полицейский достает табельный пистолет и направляет на толпу протестующих на Сенной площади.

Кадр из видео: Фонтанка.Ру

Бывший российский полицейский прокомментировал действия своих коллег во время митинга в Петербурге.

Во время акции в поддержку Алексея Навального в воскресенье, 31 января в Петербурге полицейский достал из кобуры табельное оружие и угрожал им протестующим. Руководство МВД поспешило объявить, что действия сотрудника были законными и обоснованными. Бывшие силовики, опрошенные «Медиазоной» , объяснили, почему такая ситуация недопустима — силовик с огнестрельным оружием на митинге представляет опасность не только для протестующих, но и для самого себя и своих коллег.

Стычка на Сенной

Инцидент с вооруженным сотрудником МВД произошел на Сенной площади, когда группа демонстрантов оттеснила нескольких полицейских к Иоанновской часовне. На видеозаписи, опубликованной «Фонтанкой», несколько молодых людей бегут за силовиками; один из них в стычке теряет шапку, наклоняется за ней, а потом достает из кобуры табельный пистолет и направляет его на уже остановившихся людей. В итоге он удаляется под крики «Уходи».

Опрошенные «Медиазоной» экс-сотрудники силовых структур были удивлены не только тем, как повел себя полицейский, но и самим фактом появления вооруженного человека на массовой акции. По их словам, полицейским, которых направляют для разгона митингов, запрещено брать с собой табельное оружие — это устоявшаяся практика. Ведь пострадать может как сам сотрудник правоохранительных органов, так и случайные прохожие.

«Я б за это погоны сорвал с командира и с самого [полицейского, доставшего пистолет из кобуры]. Здесь объективно так нельзя. Он ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих товарищей. Если вырвут из рук пистолет, что будет? Это же ужас», — сказал «Медиазоне» на условиях анонимности бывший сотрудник одного из региональных УМВД.



Фото: Елена Лукьянова / «Новая» в Петербурге

Закон и полиция

В главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти действия доставшего на месте акции протеста табельное оружие полицейского оправдали. Там отметили, что полицейский достал пистолет, после того, как агрессивные участники несогласованной акции создали очевидную угрозу его здоровью. «В целях пресечения указанных действий он в соответствии с законом "О полиции" обнажил табельное оружие. Это возымело эффект, противоправные действия прекратились», — сообщили в ведомстве.

24 статья закона «О полиции» — она называется «Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции» — действительно позволяет полицейскому «обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения».

И вероятно, именно эту статью имело в виду МВД по Петербургу и Ленобласти, называя действия полицейского «законными и обоснованными».

Однако в списке случаев, нет ни одного, который бы разрешал полицейскому использовать оружие в толпе на акции протеста. Более того, в законе прописан прямой запрет: «сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица».



Фото: Елена Лукьянова / «Новая» в Петербурге

О том, что нельзя применять специальные средства, в том числе и огнестрельное оружие при подавлении несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, писал в своей научной статье доцент Московского университета МВД, полковник полиции Трошин. Он добавляет, что демонстрации не должны нарушать общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. Обе акции в поддержку Навального заявлялись как подчеркнуто мирные, более того, в эпизоде, когда полицейский достает табельное оружие из кобуры, демонстранты идут по тротуару, не мешая ни движению транспорта, ни работе учреждений.

Опыт коллег

Двое бывших сотрудников полиции, с которыми поговорила «Медиазона», подчеркивают, что силовикам при подавлении акций протеста никогда не выдают огнестрельное оружие, а случай в Петербурге — из ряда вон выходящее событие.

«Честно скажу, закон о полиции давно не читал, но в наше время было запрещено брать табельное огнестрельное оружие на митинги. Никогда не носили сотрудники табельное огнестрельное оружие на митинги, — говорит бывший сотрудник уголовного розыска. — Случайно можно кого-нибудь пристрелить. Еще могут [протестующие] забрать [оружие] и пристрелить тебя самого или кого-нибудь. Мы обсуждали этот момент и со своими бывшими коллегами. Мы его [питерского полицейского] коротко назвали: ******* [идиот]».

Другой собеседник «Медиазоны», действующий полицейский, допускает, что вооруженный сотрудник мог быть формально не прикомандирован к отрядам, занятым разгоном демонстрации. Это объясняет наличие у него пистолета, поскольку полицейским в принципе положено носить табельное оружие, но не дает ответа на вопрос, как этот полицейский оказался с боевым пистолетом среди протестующих.

Оценка угрозы

Участник митинга 31 января, которому полицейский угрожал пистолетом, арестован по делу о применении насилия к полицейскому. На видео, распространенном МВД, он представляется 32-летним уроженцем Архангельска и говорит, что «был неправ, сделал лишнего, толкнув офицера полиции». В МВД утверждают, что именно после того, как протестующий толкнул полицейского на Сенной площади, тот достал пистолет и направил его на людей.

Собеседники «Медиазоны» настаивают: стычка между петербургским полицейским и демонстрантом, попавшая на видео, — не повод размахивать пистолетом в окружении толпы. Во-первых, угроза для полицейского не столь очевидна, а во-вторых, сотрудник полиции рисковал не только случайно ранить кого-то, но главное — лишиться пистолета, что поставило бы под угрозу жизни окружающих.

«Если сотрудник хотел попугать кого-нибудь, то опять же наставления по стрельбе ему запрещают это делать.

Нельзя направлять оружие в сторону лиц вне зависимости от того, заряжено оно или нет», — подчеркивает один из бывших сотрудников полиции.

По его словам, вооруженные сотрудники как правило находятся далеко от акции, а появляться в гуще событий с оружием нельзя. «То, что там сотрудник с пистолетом оказался — вообще за это шапки должны полететь. Я подумал, что может я чего-то не догоняю, посоветовался с одним действующим сотрудников. Он сказал, там же закон прямо запрещает применять огнестрельное оружие в условиях большого скопления людей. А здесь он по сути был готов его применить», — добавляет экс-полицейский. Оснований для того, чтобы достать пистолет в случае с петербургским полицейским он не увидел.

Такой же точки зрения придерживается и бывший следователь СК, с которым поговорила «Медиазона».

«Логика мне подсказывает, что оружия там быть не должно. Потому что толпа — это такая река, которая может тебя подхватить, разобрать тебя по частям и где-то выбросить там на обочину, — рассуждает он. — Но вообще мне сложно судить. Надо смотреть, какие у них регламенты, какие должностные обязанности предусматриваются. С точки зрения здравого смысла, наверное, не надо носить с собой боевое оружие на подобных массовых акциях. Не очень понимаю, зачем он направлял оружие в толпу».

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