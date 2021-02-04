Невзоров: «Мы видим, что демонстративно не возбуждаются дела. И мы себя спрашиваем, не с безумием ли мы имеем дело?»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный публицист, делая прогноз о ближайших событиях в России, как будто пересказал то, что уже происходит в Беларуси.





— Что нас ждет. Вероятно, нас ждет архимасштабный сгон всяких бюджетников, курсантов, артистов, которые вместе исполнят митинг «За Путина и ГУЛАГ!» со слезами, со знаменами и обязательно с песней «Батяня-вомбат». Я рассказывал, вомбат — это австралийское животное, которое обладает уникальной способностью. Оно какает исключительно кубиками. Вомбаты собирают кубики, несут их главному вомбату. Он строит из них, как правило, какой-нибудь… Дворец, с аквадискотекой, — заметил Александр Невзоров на Эхе Москвы.

Публицист также предсказал появление в России «титушек», невозбуждение уголовных дел за преступления, совершенные силовиками, раскол в обществе и неспособность армии защитить россиян.

— И между этими черными глянцевыми яйцами омоновских голов мы скоро увидим папахи титушек. В меню наверняка есть этот пунктик натравливания одной части страны на другую, просто они это блюдо еще готовят и не хотят его подавать пока сырым…

Пальба, конечно… Стрелять может только Нацгвардия, только у нее есть права на уничтожение населения… И мы видим, что демонстративно не возбуждено дело в отношении того ублюдка, который бил в живот на Площади восстания Маргариту Юдину.

Мы видим, что не возбуждено дело в отношении того, кто вчера просто откровенно напал, избивая жутким ударом страшным журналиста. Мы видим, что демонстративно не возбуждаются дела. И мы себя спрашиваем, не с безумием ли мы имеем дело? А то, что всё закончится кроваво, трагично и разорительно, уже нет никаких сомнений. И 23-е и 31-е — это только начало.

Но вообще-то царя Николая II за такие же проделки когда-то проводили в подвал Ипатьевского дома.

Отчасти причина беспредела и зверств, конечно, сами протестанты. Я говорил об этом, когда мы обсуждали Кыргызстан. Великая аксиома: как только милиции понятно, что ее идут бить, она тут же переходит на сторону народа. Это очень чуткая организация.

И Росгвардия перейдет. Да любые перейдут. Вот если ей понятно, что люди вышли, чтобы быть битыми, пострадать за правду, покорчиться в грязи и сугробах, пообливаться кровью в автозаках, то она как бюро добрых услуг – она начинает избивать с наслаждением, выполняя любой преступный приказ. Чем он преступнее, тем с большим наслаждением он выполняется.

Но если милиция понимает, что тысячи человек вышли не быть битыми, а бить ее, она мгновенно переходит на сторону народа, братается и плачет от умиления. Я говорил, я поражался всегда сверхчутью ментов. Потому что они за 300 метров еще не видят, битыми они идут или бить, а вот за 200 они даже сквозь свои запотевшие забрала абсолютно точно понимают.

Вот в Бишкеке все было понятно, что сейчас будут бить милицию, бить неаккуратно и очень больно, — полагает публицист.

В то же время Невзоров замечает, что и в Беларуси, и в России характер протестов исключительно мирный.

— А Беларуси тоже они выходят быть битыми. Это их стратегическая ошибка. Но в России себя мятежники не видят ничем иным, как жертвами, и это тоже создает еще один полюс серьезнейшего драматизма.

Хочу, конечно, всех успокоить. Если они думают, что в какую-то минуту ОМОН, гвардейцы начнут рефлексировать, терзаться выбором, краснеть, бросать оружие, то не стоит думать, что это будет так…

Но вот когда все закончится, то все их каски, блин, броники, пластины, щиты, ножные щитки — это будет курган высотой примерно полтора километра, который, наверное, надо будет оставить навсегда в назидание в память о самых, наверное, жутких годах России.

И вот по поводу того, что если там полиция подумает, может быть, на уровне участковых или оперов, принимать ли участие в этих уличных сафари, то, поверьте мне, «Росгвардия», стреляя в народ, вряд ли будет чувствовать чего-нибудь кроме отдачи оружия. Это идеально свободный от интеллекта контингент. Власть отлично подготовилась к тому моменту, когда будет задан самый жуткий вопрос: А где деньги, Зин?

Он впервые возник с такой остротой после истории с дворцом, который усыновил Ротенберг. Но, я думаю, всё больше и больше людей начинают понимать взаимосвязь, собственно, нищеты и дворца. Ну, дворца условного.

Вообще, все гениально придумано. При этом все отвлеклись на дворец и на его стоимость. Все забыли, что на народ возложена обязанность содержать за свой счет ту расстрельную команду, которая этот народ, в случае чего, расстреляет. Это, конечно, замечательно.

И про армию я хочу ответить. Конечно, Росгвардия, сейчас, по сути, не меньше армии, и сильнее гораздо и гораздо подготовленней, потому что ведь есть помимо всяких прямых и ясных директив секретные директивы, потому что Росгвардия предназначена и для отражения армейского мятежа. Мы знаем, что во многих государствах армия может представлять собой серьезную угрозу.

Здесь — нет. Во-первых, в армии нет ни единого ростка вольнодумства. Вот 100 из 100 они останутся верны своей большой зарплате и Владимиру Владимировичу до той минуты, пока не запахнет уже совсем жареным. Тем более, армия настолько запуганная, робкая и послушная, что от нее ничего ждать не приходится, — уверен Александр Невзоров.