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Политолог: Если бы Румас пошел в политику, то стал бы человеком с большой популярностью

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог, директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси Рыгор Астапеня прокомментировал новость об отъезде Сергея Румаса из страны.

– Мы замеряем рейтинги политиков двумя способами, – пишет Астапеня. – Первым идет длинный список имен, с которого можно выбрать трех человек. Вторым, когда со списка можно выбрать только одного.

Так вот у Румаса 7% горожан, когда замеряем первым способом, и 4% когда замеряем вторым.

Конечно, это небольшие цифры. Но они очень хорошие, если учесть, что они построены только на ожиданиях – что вот-вот Румас придет в политику и порядок наведет. При том, что сам Румас давно нигде не появлялся.

Но если бы он пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут.

 
Теги: Новости
 
 
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Есть ожидания – что вот-вот Румас придет в политику и порядок наведет.
 
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