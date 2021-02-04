Политолог: Если бы Румас пошел в политику, то стал бы человеком с большой популярностью

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог, директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси Рыгор Астапеня прокомментировал новость об отъезде Сергея Румаса из страны.

– Мы замеряем рейтинги политиков двумя способами, – пишет Астапеня. – Первым идет длинный список имен, с которого можно выбрать трех человек. Вторым, когда со списка можно выбрать только одного.

Так вот у Румаса 7% горожан, когда замеряем первым способом, и 4% когда замеряем вторым.

Конечно, это небольшие цифры. Но они очень хорошие, если учесть, что они построены только на ожиданиях – что вот-вот Румас придет в политику и порядок наведет. При том, что сам Румас давно нигде не появлялся.

Но если бы он пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут.