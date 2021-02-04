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В Речицком районе после ДТП на дорогу вылился технический жир
Источник материала: Onliner
Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в 7 километрах от деревни Защебье Речицкого района, на 140-м км трассы М10 (Гомель — Брест), случилось ДТП. Требовалась помощь спасателей.
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Работниками МЧС проводились работы по смыву технического жира с проезжей части.
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Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в 7 километрах от деревни Защебье Речицкого района, на 140-м км трассы М10 (Гомель — Брест), случилось ДТП. Требовалась...
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