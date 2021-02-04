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В Речицком районе после ДТП на дорогу вылился технический жир

04.02.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в 7 километрах от деревни Защебье Речицкого района, на 140-м км трассы М10 (Гомель — Брест), случилось ДТП. Требовалась помощь спасателей.

Как пишет пресс-служба МЧС, спасатели прибыли к месту вызова и выяснили, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны, грузового и легкового автомобилей, в результате чего случилась разгерметизация цистерны и розлив технического жира на проезжую часть и обочину автодороги.

Работниками МЧС проводились работы по смыву технического жира с проезжей части.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в 7 километрах от деревни Защебье Речицкого района, на 140-м км трассы М10 (Гомель — Брест), случилось ДТП. Требовалась...
 
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