В Речицком районе после ДТП на дорогу вылился технический жир

Источник материала: Onliner

Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в 7 километрах от деревни Защебье Речицкого района, на 140-м км трассы М10 (Гомель — Брест), случилось ДТП. Требовалась помощь спасателей.

Как пишет пресс-служба МЧС, спасатели прибыли к месту вызова и выяснили, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автоцистерны, грузового и легкового автомобилей, в результате чего случилась разгерметизация цистерны и розлив технического жира на проезжую часть и обочину автодороги.

Работниками МЧС проводились работы по смыву технического жира с проезжей части.