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Глава представительства ЕС: жестокость белорусских силовиков не должна остаться безнаказанной

04.02.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в интервью БелаПАН высказался об инициативе команды Светланы Тихановской признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями.



По его словам, на уровне Евросоюза это сделать невозможно. Как структуры, представляющие государство, они не соответствуют определению террористической организации, подлежащей вовлечению в так называемый европейский список террористов, говорит Шубель. Он напоминает, что некоторые белорусские силовики попали в европейский "чёрный список".

В ЕС "в полной мере осведомлены о жестокости некоторых белорусских правоохранительных структур", заявил глава представительства Европейского союза. "Применение ими чрезмерной силы, сексуального насилия, пыток и в некоторых случаях жестокости, приведшей к смерти мирных демонстрантов, широко задокументировано, — говорит Дирк Шубель. — ...Такие преступления не должны оставаться безнаказанными, мы осуждаем их и решительно поддерживаем призыв привлечь виновных к ответственности".

Но как это может быть сделано, ведь известно, что в Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела против силовиков за то же "превышение служебных полномочий"? Это может быть сделано, в частности, в рамках Совета ООН по правам человека, полагает Шубель. "ЕС работает над тем, чтобы ситуация с правами человека в Беларуси занимала важное место в повестке дня на всех основных многосторонних форумах по правам человека", — подчеркнул дипломат.

Стоит также напомнить, что в прошлом году в Литве начали расследовать преступления против человечности в Беларуси. Первое дело — минчанина Максима Хорошина, избитого силовиками и вынужденного с семьей уехать за границу. Генпрокуратура нашей страны назвала литовское расследование вмешательством во внутренние дела.
 
 
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Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в интервью БелаПАН высказался об инициативе команды Светланы Тихановской признать ГУБОПиК и ОМОН...
 
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