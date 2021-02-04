Из Telegram: «Появление в Беларуси такого крупного игрока как Мазепин, создаёт экономическую базу для формирования пророссийских сил»









Дмитрий Мазепин [российский миллиардер белорусского происхождения] ещё в прошлом году публично выражал мнение на тему беларусской повестки. Пытался сделать свой "совет", затем выражал готовность принимать отчисленных студентов, пишет телеграм-канал "Рефлексия и реакция".





Теперь вот, по слухам, прицеливается к калийным активам. Впрочем это абсолютно очевидно - любой владелец Уралкалия всегда будет смотреть в сторону альянса с Белкалием.





Но что важно - появление такого крупного игрока в Беларуси создаёт экономическую базу для формирования пророссийских сил. Нашего беларусского Медведчука, а ещё точнее сказать - беларусского Усманова, учитывая какую роль он играет в Узбекистане.





Соросу приписывают выражение "лучшее время для инвестиций - когда кровь льётся по улицам", сказано это в контексте того что в момент максимально политической нестабильности цены на активы падают максимально и их можно купить по дешевке. Выражение было бы верным для беларусского кейса, если бы не угроза санкций для любого россиянина, кто пойдёт на сделку с нынешним режимом.





Поэтому желаем господину Мазепину мудрости: чем более устойчивыми и правовыми будут государственные институты в Беларуси, тем более надёжно будет защищена его собственность, которую он, возможно, захочет приобрести (что в условиях экономической катастрофы в Беларуси будет сделать скорее всего нетрудно) либо сделать взаимовыгодный альянс как в старые добрые времена до посадки Баумгертнера. Правда, если не придут другие крупные игроки с других рынков, с другим политическим прикрытием, что напрямую зависит от динамики развития внутриполитической ситуации.