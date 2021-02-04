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Малому бизнесу дадут омбудсмена. Чтобы потом всех сажать, закрывать и штрафовать?

04.02.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы утверждена правительством.





Целью программы провозглашается формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей. Она предполагает улучшение деловой среды для роста предпринимательской активности, стимулирование деловой инициативы граждан, а субъектов МСП — к созданию высокопроизводительных, экспортоориентированных и инновационных организаций. В результате реализации программы планируется довести долю субъектов МСП в общем объеме валовой добавленной стоимости до 33%, в выручке — до 49%, в экспорте товаров — до 35%, услуг — до 45%. Число организаций МСП на 1000 занятых в экономике должно достичь 26,3.

Программа включает комплекс из 38 мероприятий. В частности, планируется разработать и нормативно закрепить стимулы для расширения линейки и объема услуг для субъектов МСП, в том числе оказываемых с использованием современных цифровых технологий. Предлагается усовершенствовать механизмы и условия предоставления государственной финансовой и нефинансовой поддержки субъектам МСП и инфраструктуры его поддержки, компаниям, оказывающим услуги бизнесу, а также улучшить правовое регулирование сервисов онлайн-заимствования. Будут определены единые подходы по оценке эффективности использования такой поддержки.

В очередной раз обещаны либерализация уголовной ответственности за экономические преступления, причем в течение ближайших 2 лет, определение юридической силы письменных разъяснений министерств и ведомств по вопросам применения нормативных правовых актов, совершенствование арендных отношений, а также налогового законодательства для оптимизации налоговой нагрузки и упрощения налогового администрирования. По отдельным видам деятельности будет вводиться институт саморегулирования и сорегулирования.

В 2022 году планируется уточнить критерии отнесения к субъектам МСП с учетом передового международного опыта. Напомним, в настоящее время в Беларуси используется лишь один критерий — численность работников. В мировой практике применяются еще два: объем выручки за год и стоимость активов.

В 2023 году планируется создать институт омбудсмена по защите прав предпринимателей. Отметим, что некоторые бизнес-союзы давно об этом просили, однако их предложение игнорировалось. В России такой институт существует с 2012 года.

В следующем году власти намерены установить индекс административной нагрузки на бизнес, а в дальнейшем ежегодно сокращать эту нагрузку на 10%.

< v>В рамках программы запланированы организационно-информационная поддержка стартап-движения в республике, а также привлечение для его развития международной технической помощи.

На финансирование программы планируется направить 7,1 млрд рублей. Источниками должны стать средства республиканского и местных бюджетов, Банка развития, БФФПП, Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка и средств международной технической помощи.
 
 
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Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы утверждена правительством.
 
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