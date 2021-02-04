Общий рынок: Россия не собирается замещать товары из Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия не намерена замещать товары, импортируемые из Беларуси. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с главой белорусского правительства Романом Головченко, передает «МИР 24».

По его словам, нет смысла тратить деньги бюджета на дублирование продукции, которую может поставить союзная страна. Россия в основном импортирует из Беларуси медицинские приборы, грузовые машины, железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты питания.

«Мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности», – заявляет вице-премьер России Юрий Борисов.

Также вице-премьер сообщил о договоренности двух стран перезагрузить взаимоотношения в области промышленной политики. Это касается разных уровней – предприятий, концернов и госорганов. Есть интерес в совместном автомобилестроении, в первую очередь в электромобилях.

Товарооборот между странами за прошлый год составил 25,5 миллиарда долларов. Это на 17% ниже предыдущего показателя.