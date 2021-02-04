ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Общий рынок: Россия не собирается замещать товары из Беларуси

04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия не намерена замещать товары, импортируемые из Беларуси. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с главой белорусского правительства Романом Головченко, передает «МИР 24».

По его словам, нет смысла тратить деньги бюджета на дублирование продукции, которую может поставить союзная страна. Россия в основном импортирует из Беларуси медицинские приборы, грузовые машины, железнодорожные и трамвайные вагоны, а также некоторые продукты питания.

«Мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности», – заявляет вице-премьер России Юрий Борисов.

Также вице-премьер сообщил о договоренности двух стран перезагрузить взаимоотношения в области промышленной политики. Это касается разных уровней – предприятий, концернов и госорганов. Есть интерес в совместном автомобилестроении, в первую очередь в электромобилях.

Товарооборот между странами за прошлый год составил 25,5 миллиарда долларов. Это на 17% ниже предыдущего показателя.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарооборот между странами за прошлый год составил 25,5 миллиарда долларов. Это на 17% ниже предыдущего показателя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава представительства ЕС: жестокость белорусских силовиков не должна остаться безнаказанной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by