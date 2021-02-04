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Гродно засыпало снегом: пробки 10 баллов, замело дворы и дороги – видео

04.02.2021 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Утром четверга весь областной центр буквально застыл в пробках. Уже в восемь часов "Яндекс" оценил дорожные заторы в Гродно 10 баллов, и такая ситуация сохранялась примерно до половины 11, хотя обычно пробки "рассасываются" уже около 9-ти.

Например, чтобы в это утро доехать на машине из спального района до школы, потребовалось больше часа вместо привычных 15 минут. Главные дороги были частично расчищены, но их быстро снова заметало, средняя скорость автомобильного потока сильно снижалась. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Водителям с утра пришлось вооружиться лопатами и устроить разминку, расчищая стоянки и дворы от снега. После ночного снегопада многие машины застревали в снежной каше прямо во дворах. Кто-то, оценив дорожную обстановку, и вовсе отказался ехать в город.

Самой сложной задачей оказалось выехать из дворовых территорий и второстепенных улочек на центральные. Ведь до них техника коммунальщиков за ночь не добралась. В итоге многие дороги, на которых в обычное время с легкостью могли разминуться две машины, превратились в однополосные. По ним же стали ходить и пешеходы, так как тротуары оказались под толстой шапкой снега.

В связи с ухудшением погодных условий из-за обильных снегопадов, Гродненский горисполком утром 4 февраля обратился к жителям и гостям  Гродно с просьбой по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте. Это поможет коммунальной технике быстрее расчистить главные улицы областного центра. С самого утра на дороги направили всю имеющуюся технику, на расчистке работают 9 колонн транспорта.

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Теги: Гродно
 
 
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