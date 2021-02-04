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Джоли продает подарок Питта, за который он отдал несколько миллионов
04.02.2021 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает удивлять: на этот раз звезда решила продать дорогостоящий подарок от экс-супруга Брэда Питта - картину Уинстона Черчилля.
Развод самой красивой пары Голливуда начался еще в 2016 году, но таблоиды по сей день узнают секреты взаимоотношений Питта и Джоли. Например, пара до сих пор не достигла договоренности в опеке над детьми и тщательно следит за личной жизнью друг друга. А теперь актриса и вовсе начала избавляться памятных вещей.
Одним из первых на аукционе Джоли оказался баснословно дорогой подарок от Питта: картина, написанная самим Уинстоном Черчиллем - "Башня мечети Кутубия".
Известно, что картина была написана в 1943 году после встречи Черчилля с Рузвельтом. Тогда британский политик предложил 32-му президенту США поехать в Марракеш и полюбоваться закатом.
Как сообщило издание Page Six, Питт приобрел картину у антикварного дилера и на тот момент она стоила около трех миллионов долларов. После этого картина оказалась в коллекции Джоли.
По словам источников, за время своих отношений Питт и Джоли собрали внушительную коллекцию живописи, общая стоимость которой составляет 25 миллионов долларов. А почему Джоли решила распродать ее прямо сейчас, пока неизвестно.
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