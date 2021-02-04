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На месяц раньше – в Сочи зацвели магнолии и камелии
04.02.2021 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Магнолии распустились в Сочи, это произошло из-за аномально теплой погоды, сообщают в Кавказском природном заповеднике.
"Опередили график почти на месяц, уже распустились бутоны магнолии Суланжа и Кобус", – отметили в учреждении. Там отметили, что по календарю эти цветы раскрывают бутоны в марте.
Раньше срока зацвели не только магнолии, но и другие растения. В парке "Южные культуры" распустились камелия и айва.
Как отмечают цветоводы, такое на побережье случается, когда предыдущий год выдался сухим и теплым. Весна на черноморском побережье не всегда следует календарю. И все это отражается на развитии растений.
Что с погодой в Беларуси?
Синоптики на следующей неделе обещают потепление, но весну ждать в республике пока рано.
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В этом году в регионе зима теплее обычного, а предыдущий был очень сухим, это повлияло на цветение растений.
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