На месяц раньше – в Сочи зацвели магнолии и камелии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Магнолии распустились в Сочи, это произошло из-за аномально теплой погоды, сообщают в Кавказском природном заповеднике.

"Опередили график почти на месяц, уже распустились бутоны магнолии Суланжа и Кобус", – отметили в учреждении. Там отметили, что по календарю эти цветы раскрывают бутоны в марте.

Раньше срока зацвели не только магнолии, но и другие растения. В парке "Южные культуры" распустились камелия и айва.

Как отмечают цветоводы, такое на побережье случается, когда предыдущий год выдался сухим и теплым. Весна на черноморском побережье не всегда следует календарю. И все это отражается на развитии растений.

Что с погодой в Беларуси?

Синоптики на следующей неделе обещают потепление, но весну ждать в республике пока рано.

Сегодня, 4 февраля, мокрый снег накроет Минскую, Могилевскую и Гомельскую области, в центральных районах Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. К вечеру по стране возможно усиление ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В ближайшие дни – похолодание и метели. Столбик термометра ночью может опуститься до -20°С. Днем будет теплее: -7..-14°C.

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