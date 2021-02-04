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7 факторов хронической усталости, не связанных с болезнями
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Некачественный сон
Если человек ежедневно спит положенные 7-8 часов, но все равно чувствует себя уставшим с самого утра, скорее всего, дело в плохом качестве сна. Главные критерии здорового сна – вы засыпаете за 30 минут, пробуждаетесь ночью не более одного раза и спустя несколько минут опять спите.
Чтобы ночной сон был эффективным, постарайтесь не спать днем, за несколько часов до отхода ко сну избегайте тяжелой пищи, напитков с кофеином, проветривайте жилище, пользуйтесь комфортным постельным бельем.
Гиподинамия
Одно из негативных последствий сидячего образа жизни – уменьшение объема мышц и потеря эластичности тканей организма, в том числе сердечной мышцы. Если человек большую часть времени проводит за компьютером, перед телевизором, даже кратковременная прогулка отберет у него много сил.
Чтобы не пострадать из-за малоподвижности, занимайтесь спортом. Умеренная физическая активность укрепляет мышцы, повышает выносливость, работоспособность.
Чрезмерные физические нагрузки
Если после упражнений чувствуете себя абсолютно разбитым, пересмотрите программу тренировок. Легкая усталость после занятий – нормальное явление, но истязать себя в спортзале нельзя. Это чревато выгоранием, срывами, травмами.
Обезвоживание
Одной из причин хронической усталости может быть недостаток жидкости в организме. Причем речь исключительно о чистой питьевой водичке. Не следует заменять ее другими напитками. Например, сладка газировка провоцирует кратковременный скачок глюкозы в крови, который сменяется резким упадком сил. Кофе, чай работают как диуретики и активно выводят жидкость из организма.
Социальная изоляция
Доказана связь между социальной изоляцией и развитием депрессивных расстройств. Даже если вы интроверт и предпочитаете проводить свободное время в одиночестве, выбирайтесь «в люди», общайтесь с родными, близкими.
Избыток негативной информации
В новостях часто сообщают о трагедиях, что заставляет человека нервничать, испытывать стресс. Негативные мысли выматывают нервную систему, лишают сна, провоцируют приступы тревожности, панические атаки. Минимизируйте просмотр новостей.
Нелюбовь к себе
Когда человек загружен работой, бытом, сложно уделить время себе. Это приводит к эмоциональному выгоранию, синдрому хронической усталости. Установлено: когда мы занимаемся любимым делом, то заряжаемся позитивными эмоциями, которые необходимы для здоровья и хорошего настроения.
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Чтобы ночной сон был эффективным, постарайтесь не спать днем.
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