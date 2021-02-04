ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7 факторов хронической усталости, не связанных с болезнями

04.02.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

7 факторов хронической усталости, не связанных с болезнями
Иллюстративное фото
Можно довести себя до тяжелого состояния, при этом не осознавать корень проблемы.

Некачественный сон


Если человек ежедневно спит положенные 7-8 часов, но все равно чувствует себя уставшим с самого утра, скорее всего, дело в плохом качестве сна. Главные критерии здорового сна – вы засыпаете за 30 минут, пробуждаетесь ночью не более одного раза и спустя несколько минут опять спите.

Чтобы ночной сон был эффективным, постарайтесь не спать днем, за несколько часов до отхода ко сну избегайте тяжелой пищи, напитков с кофеином, проветривайте жилище, пользуйтесь комфортным постельным бельем.

Гиподинамия


Одно из негативных последствий сидячего образа жизни – уменьшение объема мышц и потеря эластичности тканей организма, в том числе сердечной мышцы. Если человек большую часть времени проводит за компьютером, перед телевизором, даже кратковременная прогулка отберет у него много сил.

Чтобы не пострадать из-за малоподвижности, занимайтесь спортом. Умеренная физическая активность укрепляет мышцы, повышает выносливость, работоспособность.

Чрезмерные физические нагрузки


Если после упражнений чувствуете себя абсолютно разбитым, пересмотрите программу тренировок. Легкая усталость после занятий – нормальное явление, но истязать себя в спортзале нельзя. Это чревато выгоранием, срывами, травмами.

Обезвоживание


Одной из причин хронической усталости может быть недостаток жидкости в организме. Причем речь исключительно о чистой питьевой водичке. Не следует заменять ее другими напитками. Например, сладка газировка провоцирует кратковременный скачок глюкозы в крови, который сменяется резким упадком сил. Кофе, чай работают как диуретики и активно выводят жидкость из организма.

Социальная изоляция


Доказана связь между социальной изоляцией и развитием депрессивных расстройств. Даже если вы интроверт и предпочитаете проводить свободное время в одиночестве, выбирайтесь «в люди», общайтесь с родными, близкими.

Избыток негативной информации


В новостях часто сообщают о трагедиях, что заставляет человека нервничать, испытывать стресс. Негативные мысли выматывают нервную систему, лишают сна, провоцируют приступы тревожности, панические атаки. Минимизируйте просмотр новостей.

Нелюбовь к себе


Когда человек загружен работой, бытом, сложно уделить время себе. Это приводит к эмоциональному выгоранию, синдрому хронической усталости. Установлено: когда мы занимаемся любимым делом, то заряжаемся позитивными эмоциями, которые необходимы для здоровья и хорошего настроения.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы ночной сон был эффективным, постарайтесь не спать днем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресенский призвал семьи фигурантов дела «Белгазпромбанка» покаяться перед Лукашенко и отречься от Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by