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Воскресенский призвал семьи фигурантов дела «Белгазпромбанка» покаяться перед Лукашенко и отречься от Бабарико

04.02.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Воскресенский призвал семьи фигурантов дела «Белгазпромбанка» покаяться перед Лукашенко и отречься от Бабарико
Юрий Воскресенский
Бывший соратник экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, создатель организации «Круглый стол демократических сил» (КСДС) Юрий Воскресенский призвал родственников фигурантов дела «Белгазпромбанка» написать покаянное письмо Александру Лукашенко. Такой шаг, по его мнению, может помочь изменить меру пресечения для находящихся в заключении топ-менеджеров.

В Минске в офисе КСДС в среду собрались родственники некоторых фигурантов дела «Белгазпромбанка». Воскресенский на встрече с ними заметил, что непубличность - главная ошибка родных фигурантов уголовных дел. По его словам, он сегодня «провел определенные встречи и переговоры с теми, кто принимает решения».

После этих консультаций Юрий Воскресенский решил предложить родственникам фигурантов обратиться к президенту.

«Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, наши близкие находятся в заключении долгих 8 месяцев. Таким образом они уже отбывают наказание и глубоко раскаиваются в содеянном. Приняв во внимание факт полного признания вины наших близких, мы просим вас воспользоваться возможностью, которую дает действующее законодательство Республики Беларусь. Мы, близкие задержанных, обращаемся к вам, гаранту Конституции и справедливости, и просим рассмотреть вопрос изменения меры пресечения для наших родных. Вы, как заботливый отец, понимаете важность того, чтобы кормилец был в семье. Мы просим вас дать возможность нашим близким вернуться в свои семьи и работать на благо государства. Наши близкие не должны страдать из-за политических амбиций одного незрелого человека, который своей неумелой игрой поставил под удар десятки людей», - говорится в начале предлагаемого Воскресенским обращения.


Далее в нем указывается, что 2021 год был объявлен Лукашенко годом «народного единства».

«Освобождение наших родных станет большим жестом доброй воли. В связи с этим мы просим рассмотреть возможность освобождения наших близких от уголовной ответственности в соответствии со статьей 88-1 УК», - указано в проекте обращения.


Воскресенскому кажется, что может быть не сразу, но это обращение будет «взято на серьезную заметку» и возможно это поможет фигурантам дела. По его словам, топ-менеджеры «Белгазпромбанка» «залетели» из-за того, что попали в компанию «незрелого политика», который не позаботился о людях и принял решение без консультаций.

По мнению главы КСДС, если бы Бабарико ценил своих людей, то согласился бы на предложение Лукашенко в СИЗО КГБ – «отдать, то что взял».

Ранее в Верховном суде Беларуси сообщили, что с шестью обвиняемыми по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и в связи с этим «для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание».

Подчеркивается, что для обеспечения общественного порядка милиция предпримет необходимые меры безопасности.

Адвокаты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико о предварительном заседании ничего не слышали.

«Ничего об этом нам неизвестно. Защитники Бабарико не вызывались», - заявил агентству «Интерфакс-Запад» адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.


Дело «Белгазпромбанка»


Как сообщалось, 11 января КГБ передал в Генпрокуратуру открытое в июне 2020 года уголовное дело в отношении топ-менеджеров банка. В конце января дело поступило в Верховный суд. Обвиняются восемь человек, из них семеро (в том числе Виктор Бабарико) находятся под стражей, один под домашним арестом.

«Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением В. Бабарико, не заявил», - отмечалось в сообщении КГБ.



Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Следствие ранее заявляло, что в «Белгазпромбанке» была создана организованная преступная группа. Бабарико свою вину не признал.

В ноябре КГБ сообщил, что предварительное расследование завершено. В частности, бывшему председателю правления «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК - по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.

Ранее также сообщалось, с 15 июня 2020 года в Белгазпромбанке была введена временная администрация Нацбанка Беларуси, которая прекратила свою деятельность 9 декабря.

Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» (основные акционеры – «Газпром» и Газпромбанк) 15 января избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, которая в течение полугода возглавляла временную администрацию Нацбанка.

Бабарико в 2020 году собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации кандидатом.
 
Теги: Минск
 
 
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