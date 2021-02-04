Источник материала: UDF



Юрий Воскресенский

«Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, наши близкие находятся в заключении долгих 8 месяцев. Таким образом они уже отбывают наказание и глубоко раскаиваются в содеянном. Приняв во внимание факт полного признания вины наших близких, мы просим вас воспользоваться возможностью, которую дает действующее законодательство Республики Беларусь. Мы, близкие задержанных, обращаемся к вам, гаранту Конституции и справедливости, и просим рассмотреть вопрос изменения меры пресечения для наших родных. Вы, как заботливый отец, понимаете важность того, чтобы кормилец был в семье. Мы просим вас дать возможность нашим близким вернуться в свои семьи и работать на благо государства. Наши близкие не должны страдать из-за политических амбиций одного незрелого человека, который своей неумелой игрой поставил под удар десятки людей», - говорится в начале предлагаемого Воскресенским обращения.

«Освобождение наших родных станет большим жестом доброй воли. В связи с этим мы просим рассмотреть возможность освобождения наших близких от уголовной ответственности в соответствии со статьей 88-1 УК», - указано в проекте обращения.

«Интерфакс-Запад» адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. «Ничего об этом нам неизвестно. Защитники Бабарико не вызывались», - заявил агентствуадвокат Бабарико

Дело «Белгазпромбанка»

«Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением В. Бабарико, не заявил», - отмечалось в сообщении КГБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресенский призвал семьи фигурантов дела «Белгазпромбанка» покаяться перед Лукашенко и отречься от Бабарико «Наши близкие не должны страдать из-за политических амбиций одного незрелого человека…»