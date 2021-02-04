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Воскресенский призвал семьи фигурантов дела «Белгазпромбанка» покаяться перед Лукашенко и отречься от Бабарико
Источник материала: UDF
Юрий Воскресенский
В Минске в офисе КСДС в среду собрались родственники некоторых фигурантов дела «Белгазпромбанка». Воскресенский на встрече с ними заметил, что непубличность - главная ошибка родных фигурантов уголовных дел. По его словам, он сегодня «провел определенные встречи и переговоры с теми, кто принимает решения».
После этих консультаций Юрий Воскресенский решил предложить родственникам фигурантов обратиться к президенту.
«Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, наши близкие находятся в заключении долгих 8 месяцев. Таким образом они уже отбывают наказание и глубоко раскаиваются в содеянном. Приняв во внимание факт полного признания вины наших близких, мы просим вас воспользоваться возможностью, которую дает действующее законодательство Республики Беларусь. Мы, близкие задержанных, обращаемся к вам, гаранту Конституции и справедливости, и просим рассмотреть вопрос изменения меры пресечения для наших родных. Вы, как заботливый отец, понимаете важность того, чтобы кормилец был в семье. Мы просим вас дать возможность нашим близким вернуться в свои семьи и работать на благо государства. Наши близкие не должны страдать из-за политических амбиций одного незрелого человека, который своей неумелой игрой поставил под удар десятки людей», - говорится в начале предлагаемого Воскресенским обращения.
Далее в нем указывается, что 2021 год был объявлен Лукашенко годом «народного единства».
«Освобождение наших родных станет большим жестом доброй воли. В связи с этим мы просим рассмотреть возможность освобождения наших близких от уголовной ответственности в соответствии со статьей 88-1 УК», - указано в проекте обращения.
Воскресенскому кажется, что может быть не сразу, но это обращение будет «взято на серьезную заметку» и возможно это поможет фигурантам дела. По его словам, топ-менеджеры «Белгазпромбанка» «залетели» из-за того, что попали в компанию «незрелого политика», который не позаботился о людях и принял решение без консультаций.
По мнению главы КСДС, если бы Бабарико ценил своих людей, то согласился бы на предложение Лукашенко в СИЗО КГБ – «отдать, то что взял».
Ранее в Верховном суде Беларуси сообщили, что с шестью обвиняемыми по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и в связи с этим «для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание».
Подчеркивается, что для обеспечения общественного порядка милиция предпримет необходимые меры безопасности.
Адвокаты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико о предварительном заседании ничего не слышали.
«Ничего об этом нам неизвестно. Защитники Бабарико не вызывались», - заявил агентству
Дело «Белгазпромбанка»
Как сообщалось, 11 января КГБ передал в Генпрокуратуру открытое в июне 2020 года уголовное дело в отношении топ-менеджеров банка. В конце января дело поступило в Верховный суд. Обвиняются восемь человек, из них семеро (в том числе Виктор Бабарико) находятся под стражей, один под домашним арестом.
«Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением В. Бабарико, не заявил», - отмечалось в сообщении КГБ.
Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Следствие ранее заявляло, что в «Белгазпромбанке» была создана организованная преступная группа. Бабарико свою вину не признал.
В ноябре КГБ сообщил, что предварительное расследование завершено. В частности, бывшему председателю правления «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК - по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.
Ранее также сообщалось, с 15 июня 2020 года в Белгазпромбанке была введена временная администрация Нацбанка Беларуси, которая прекратила свою деятельность 9 декабря.
Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» (основные акционеры – «Газпром» и Газпромбанк) 15 января избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, которая в течение полугода возглавляла временную администрацию Нацбанка.
Бабарико в 2020 году собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации кандидатом.
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Воскресенский призвал семьи фигурантов дела «Белгазпромбанка» покаяться перед Лукашенко и отречься от Бабарико
«Наши близкие не должны страдать из-за политических амбиций одного незрелого человека…»
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