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В Нацбанке опровергли информацию об активной работе по созданию единой валюты Беларуси и РФ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью», - заявили
В четверг в телеграм-канале Народного антикризисного управления появилась информация о том, что в Нацбанке Беларуси идет активная работа по дорожной карте о единой валюте с Россией.
Как сообщалось, на этой неделе тему интеграции и единой валюты прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что по-прежнему придерживается позиции взаимополезности интеграции.
«Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, те элементы сближения, соединения потенциалов наших экономик, которые туда заложены», - сказал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что речь идет о самых разных вопросах, вплоть до единой валюты.
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Зампред Совбеза отметил, что речь идет о самых разных вопросах, вплоть до единой валюты.
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