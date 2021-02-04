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В Нацбанке опровергли информацию об активной работе по созданию единой валюты Беларуси и РФ

04.02.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Нацбанке опровергли информацию об активной работе по созданию единой валюты Беларуси и РФ
Иллюстративное фото
В Национальном банке Беларуси прокомментировали информацию об активной работе над дорожной картой о единой валюте Беларуси и РФ, опубликованную в телеграм-канале Народного антикризисного управления.

«Очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью», - заявили «Интерфаксу-Запад» в пресс-службе Национального банка.


В четверг в телеграм-канале Народного антикризисного управления появилась информация о том, что в Нацбанке Беларуси идет активная работа по дорожной карте о единой валюте с Россией.


Как сообщалось, на этой неделе тему интеграции и единой валюты прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что по-прежнему придерживается позиции взаимополезности интеграции.

«Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, те элементы сближения, соединения потенциалов наших экономик, которые туда заложены», - сказал Медведев.


Зампред Совбеза отметил, что речь идет о самых разных вопросах, вплоть до единой валюты.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Зампред Совбеза отметил, что речь идет о самых разных вопросах, вплоть до единой валюты.
 
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