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Альфа-Банк ожидает обвала курса рубля, и не один раз
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В обзоре Центра макроэкономического анализа банка отмечено, что в целом прогноз курса доллара на конец 2021 года остается без изменения — 75 рублей за доллар. Однако три раза в течение года курс может подниматься выше этого уровня и попадать в диапазон 75–80 рублей.
Первый раз это может произойти в феврале, что объясняется протестами в самой России и возможными санкциями извне.
Второй раз рубль может подешеветь в начале лета в связи с увеличением спроса на валюту со стороны людей, выезжающих из России после снятия карантинных мер.
Третий раз это может произойти в IV квартале 2021 года в том случае, если вырастут риски ужесточения монетарной политики в США.
В то же время, фундаментально обоснованным на текущий год курсом в Центре макроэкономического анализа Альфа-Банка считают диапазон 70–75 рублей за доллар.
По мнению Наталии Орловой, текущий счет платежного баланса России не сможет существенно поддержать курс рубля в 2021 году. В частности, рост цен на нефть будет нейтрализован покупками валюты Минфином, которые в текущем году могут достичь 20 млрд. долларов.
Ухудшили свой прогноз в отношении рубля и аналитики компании «Сбер Управление Активами» Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артем Виноградов. Они повысили прогноз в отношении среднего курса доллара на текущий года до 72 рублей с 68,3 рубля ранее, в связи с давлением на курс со стороны геополитических факторов, а также возможным ростом выездного туризма во втором полугодии.
Такой прогноз теперь заложен в базовый сценарий компании. Впрочем, они не исключают снижение среднего курса доллара до 68,3 рубля, но считают теперь это оптимистичным сценарием, а не базовым.
Изменили свое отношение к рублю и аналитики Deutsche Bank. Они отметили, что рубль похож на потемкинскую деревню: на вид крепкий, но удивительно быстро падает.
В связи с этим они отменили свою рекомендацию продавать доллары против рубля и заняли выжидательную позицию пока не проясниться ситуация во внутренней политике РФ.
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Изменили свое отношение к рублю и аналитики Deutsche Bank.
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